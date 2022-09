Le vice-président des achats chez Apple est licencié après une vidéo bad-buzz sur TikTok

Vous avez probablement déjà regardé les vidéos de Daniel Mac, il s'agit d'un célèbre TikTokeur qui repère les voitures de luxe et qui demande aux conducteurs qu'est-ce qui font dans la vie pour avoir pu se payer une voiture comme celle-ci. Cette tendance qui a démarré aux États-Unis est devenue très populaire, on a pu voir jusqu'ici des chefs d'entreprises, des artistes, des acteurs...

Le vice-président des achats d'Apple fait une déclaration qui ne passe pas

Le nom de Tony Blevins ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit du vice-président des achats d'Apple, un poste bien rémunéré avec de gigantesques responsabilités. En interne chez Apple, Blevins avait pour objectif de communiquer avec les fournisseurs et partenaires d'Apple, il a par exemple participé à l'accord avec Globalstar pour la fonctionnalité satellite des iPhone 14 et c'était lui qui assistait aux négociations des coûts des composants dans les produits Apple (une tâche très compliquée).



Tony Blevins avait le job de rêve et des fiches de paies fantastiques, cependant sa vie a basculé suite à sa rencontre avec le TikTokeur Daniel Mac qui est venu l'interviewer au volant de sa Mercedes-Benz SLR McLaren. Si Blevins a toujours été réputé comme quelqu'un de sérieux dans le domaine professionnel, une fois sortie de l'Apple Park, sa personnalité est bien différente et il aime se vanter de sa richesse et de son temps libre avec parfois un côté macho envers les femmes.

Ce que n'a pas apprécié Apple, c'est le discours qu'a tenu Tony Blevins dans la vidéo qui a fait un buzz phénoménal sur TikTok, le vice-président des achats d'Apple a déclaré cela :

J'ai des voitures de luxe, je joue au golf et je caresse les femmes à gros seins, mais je prends des week-ends et des vacances importantes.

Ces propos de Blevins ne vient pas de lui-même directement, en réalité, l'homme a repris ce que disait l'acteur Arthur Bach dans le film Arthur qui est sorti au cinéma en 1981.

Je fais la course en voiture, je joue au tennis et je caresse les femmes, mais j'ai des week-ends de congé et je suis mon propre patron.

Après avoir découvert la vidéo TikTok, Apple a mené une enquête interne et l'a licencié de son poste de direction où il gérait une équipe d'une douzaine de personnes et plusieurs centaines de travailleurs. Lors d'une interview avec Bloomberg, Blevins a exprimé des regrets pour ses commentaires. "Je vous prie d'accepter mes excuses si j'ai contrarié quelqu'un avec mon pauvre effort de comédie", a-t-il déclaré.



Le Wall Street Journal a écrit dans un article en 2020 que Blevins était connu comme "le Blevinator" chez Apple en raison de son style de négociation intransigeant. Tim Cook a confié plusieurs missions difficiles à Tony Blevins, car il savait que l'homme pouvait se montrer terriblement efficace pour faire baisser les prix dans un contrat ou obtenir quelque chose qui paraissait inaccessible au premier abord !