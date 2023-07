Vision Pro : le vice-président Alan Dye explique qu’Apple a tout inventé dans ce produit

L’Apple Vision Pro a été présenté le 5 juin au soir et il est déjà désigné comme étant l’une des plus grandes révolutions après l’iPhone. Si la Vision Pro a impressionné par sa distinction par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, c’est qu’il y a une raison : Apple est parti de zéro sur ce projet !

Une révolution qui s’explique par des années d’analyses et de travail

À travers une récente déclaration dans un podcast, Alan Dye, le vice-président de la conception de l'interface humaine chez Apple, a fourni un aperçu détaillé du développement du Vision Pro, le dernier produit d'Apple annoncé à la WWDC 2023. Il a affirmé que l'entreprise avait tout inventé dans ce produit, mettant en valeur ses fonctionnalités unique, notamment celle qui permet de voir les yeux de l'utilisateur à travers l'appareil.



Selon Dye, cette fonctionnalité a été l'un des aspects les plus complexes et les plus longs à développer du Vision Pro. "C'est une véritable interface utilisateur pour ceux qui entourent l'utilisateur", a déclaré Dye, soulignant l'importance de cette fonctionnalité qui permet aux autres de voir dans le monde de l'utilisateur. Cette prouesse technique a été le fruit de nombreuses années de travail acharné et d'innovation.

Le développement du Vision Pro a été un effort concerté avec les meilleurs experts de l'industrie travaillant en tandem avec des équipes déterminées pour créer quelque chose de réellement novateur. Pour Dye, qui a travaillé en étroite collaboration avec le designer industriel Evans Hankey après le départ de Jony Ive, le Vision Pro est l'incarnation même de ce que signifie être Apple. "C'est le programme de conception le plus difficile que nous ayons jamais mis en œuvre, avec plus de 5000 brevets à la clé", a déclaré Dye.



Dye est convaincu que seul Apple aurait pu créer le Vision Pro, car certaines des idées étaient incroyablement difficiles à réaliser. "Chaque aspect de ce produit est novateur", a-t-il insisté, soulignant la détermination d'Apple à innover constamment.



L'idée principale derrière le Vision Pro est de maintenir la connexion avec le monde environnant tout en permettant de se connecter à ceux qui sont éloignés. Il explique : "Nous avons travaillé dur pour faire en sorte que le Vision Pro garde les utilisateurs connectés à leur monde et permette aux autres de voir à l'intérieur".



Le vice-président qui a également travaillé sur l'Apple Watch et contribué à la création de la Dynamic Island sur l'iPhone 14 Pro, semble très optimiste quant à l'avenir du Vision Pro.



Apple Podcasts