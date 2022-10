L'ancien vice-président d'Apple valide le choix de l'UE sur l'USB-C pour tous

Tony Fadell, ancien vice-président d'Apple, s'est exprimé sur Twitter au sujet de l'arrivée forcée de l'USB-C sur l'iPhone. Il valide la décision de l'UE tout en admettant qu'Apple se la joue un peu "roi du monde" sur certains points.

Adoptée par l'Union européenne il y a tout juste trois jours, la loi obligeant tous les vendeurs d'appareils électroniques à passer à l'USB-C semble plaire à l'ancien vice-président d'Apple, Tony Fadell.



Le "père de l'iPod" ne travaille plus pour le géant américain, mais partage souvent son opinion sur les choix d'Apple et les décisions qui touchent de près ou de loin la marque. D'après lui, le choix de l'UE de forcer les sociétés concernées à passer exclusivement par l'USB-C est une très bonne chose pour la planète.



De plus, il juge (comme beaucoup de personnes) qu'Apple a aujourd'hui une position monopolistique dans plusieurs domaines. Lors d'une discussion via Twitter, un internaute lui a bien évidemment demandé s'il pensait que l'iPod aurait eu le même succès en son temps s'il avait eu de l'USB comme connectique.



Ce à quoi il a répondu que l'USB n'était pas au point à cette époque-là contrairement à maintenant ou le connecteur universel est fiable et adopté par tout le monde.

Par la suite, il a globalement tenu le même discours que la majorité sur le sujet en expliquant que les sociétés, dont Apple, ne pensent pas toujours à l'utilisateur en premier. Cette décision va à 100 % dans le sens des consommateurs et c'est une sage décision.



La décision de l'Union Européenne de passer par un "projet de loi environnementale" est une très bonne idée. La manière forte au travers d'un procès n'aurait pas porté ses fruits. On veut bien le croire vu la décision pas plus tard qu'hier des autorités françaises de diviser par trois l'amende infligée à Apple en 2020. L'argument de l'environnement est donc infaillible.



Pour terminer, il a validé l'idée exprimée dans un tweet suggérant qu'Apple gagne énormément d'argent avec son connecteur propriétaire Lightning. Le passage à l'USB-C sur l'iPhone sera en conséquence une perte financière, à moins qu'Apple possède un atout dont il a le secret.



L'iPhone devrait passer à l'USB-C dès l'année prochaine lors de la sortie de l'iPhone 15. Il en va de même pour les prochaines générations d'AirPods, les AirPods 4 et les AirPods Pro 3.

I can’t see a problem. The world has converged on USB-C. The physical & user limits have been hit. Next up is wireless per, not a diff physical connection.

So I’m not too worried about this regulation. They’re simply forcing Apple to do the right thing… it’s overdue frankly. https://t.co/COtiZNCtmn