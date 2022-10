Le vice-président d'Apple n'aime pas du tout le mot "metaverse" et tacle Facebook

Meta souhaite être vu comme le créateur de notre futur monde virtuel avec le metaverse mais Apple ne l'entend pas de cette oreille. Le vice-président de la firme de Cupertino a exprimé son désamour pour ce mot qu'il n'utilisera jamais.

La guerre des GAFAM

Depuis plus d'un an maintenant, le mot metaverse est entré dans le langage courant. Lorsque l'on évoque le monde technologique de demain, il est quasi impossible d'esquiver ce mot un peu fourre-tout qui sert de base pour se faire comprendre.



Mark Zuckerberg, patron de Facebook, l'avait bien compris et c'est pour cette raison qu'il a carrément décidé de renommer sa société sous le nom de Meta, contraction de metaverse. Un mot qui aux yeux de tous appartient désormais à l'entreprise, à fond sur le sujet.



En toute logique, ce mot ne plaît pas du tout à Apple, futur concurrent dans le domaine avec son casque de réalité mixte en préparation depuis de nombreuses années. Au cours d'une interview pour l'évènement WSJ Tech Live, le vice-président logiciel d'Apple, Greg Joswiak, n'a pas hésité à montrer son désamour pour ce mot associé à la concurrence.

Lorsque le journaliste lui a demandé de terminer la phrase "le metaverse est...", celui-ci a répondu froidement "un mot que je n'utiliserais jamais". Une manière détournée de tacler son concurrent Facebook mais également de sous-entendre qu'une fois que le metaverse à la sauce Apple sera dévoilé, nous oublierons vite celui de Meta.



Cette prise de parole est dans la droite lignée de celle entamée par le PDG d'Apple, Tim Cook, en début de mois. Il avait déclaré que la personne moyenne ne sait pas ce qu'est le metaverse et qu'il n'est pas bon de croire que le monde virtuel remplacera totalement le monde réel.



Les projets d'Apple dans ce domaine se font attendre et nous sommes tous impatients de découvrir ce que la société la plus cotée en bourse au monde nous réserve. Les dernières rumeurs évoquent un casque de réalité mixte en 2023 et les Apple Glass en 2024. Mais vous connaissez les rumeurs…