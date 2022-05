Tony Fadell, l'ancien vice-président de la section iPod se confie sur son expérience Apple

On entend beaucoup parler de Tony Fadell depuis quelques jours, cela s'explique par la sortie de son nouveau livre intitulé Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making, on retrouve à l'intérieur plusieurs anecdotes croustillantes qui n'étaient jamais sorties des locaux d'Apple.

Tony Fadell s'exprime dans le cadre d'une interview exclusive

L'ancien vice-président de la section iPod s'est exprimé dans le podcast Decoder, celui-ci s'est confié par rapport au contenu de son livre qui regorge de petites histoires incroyables de ce qu'il a vécu pendant qu'il travaillait chez Apple, mais aussi de sa vision des différences culturelles entre Apple et Google.

Pour rappel, Fadell a été recruté chez Apple en 2001, il a rapidement été nommé par Steve Jobs pour diriger les équipes qui ont créé l'iPod puis celles de l'iPhone, il avait d'importantes responsabilités et a pu voir à de multiples reprises les coulisses de la création de quelques produits phares.



Dans l'épisode de podcast, Fadell parle des nombreux conflits qu'il y a eu lors de la création de l'iPhone, certains développeurs rêvaient de certaines choses alors que d'autres trouvaient cela absurde et pensaient que cela allait ruiner le projet :

Jon Rubinstein [vice-président principal de la division iPod chez Apple] et Steve Sakoman [ingénieur matériel et cadre chez Apple] ont déclaré à l'époque : "Mac OS ne fonctionnera jamais sur iPhone parce qu'il est trop grand. Nous allons donc partir et construire une nouvelle équipe pour créer une version Linux intégrée de cette chose de nouvelle génération."

Puis Avie Tevanian [directeur de la technologie logicielle chez Apple] a déclaré : "Oh, nous allons réduire Mac OS et le faire fonctionner." Je me suis assis là au milieu entre Avie et Jon alors qu'ils faisaient leurs affaires logicielles. Je suis ici avec l'équipe, en train de construire le processeur matériel iPhone, et ces deux gars vont se faire la guerre.

Tony Fadell est aussi le créateur du thermostat intelligent Nest, un produit qui s'est fait une renommée mondiale seulement quelques années après sa création. Fadell raconte également comment il a vécu l'acquisition de Nest par Google pour l'incroyable somme de 3,2 milliards de dollars en 2014.

Selon lui, c'était une bonne chose que Nest se fasse racheter par un géant comme Google, cependant il admet que Google n'a jamais été une entreprise aussi passionnée que l'a été Apple sous l'ère de Steve Jobs :

Ils ont vu Nest comme des dollars à se faire en plus, au moins du côté des finances. Les gens à l'intérieur de l'entreprise étaient juste comme, "Oh, c'est encore un autre projet que nous essayons." Chez Apple, chaque chose qui a été essayée - au moins sous Steve - devait aboutir parce qu'elle était existentielle. Vous ne pouviez pas ne pas réussir l'iPhone parce que vous cannibalisiez le business de l'iPod. Il fallait que ce soit un succès et tout le monde devait être dessus. Si vous étiez sur quelque chose qui vous distrayait, vous deviez vous y mettre et travailler dessus.



Ce n'était pas la culture chez Google. Il est évident qu'ils ont du succès, avec de nombreuses personnes intelligentes, et que cela fonctionne pour eux. C'est très différent lorsque vous vivez et mourez chaque jour par votre vision, votre mission, votre rêve. Vous ne voulez pas simplement courir vers un autre projet parce qu'il est sûr et facile ; vous essayez de faire quelque chose de difficile. À l'époque, ce n'était pas la façon de penser de Google.

Selon Fadell, la réelle différence entre Apple et Google, c'est qu'Apple abandonne rarement et préfère prendre son temps pour faire progresser les technologies. Chez Google, le renoncement est plus précipité dès qu'on voit qu'un produit ou service n'atteint pas la rentabilité espérée ou ne rencontre pas de succès commercial. De plus, la firme de Mountain View a tendance à avancer plus rapidement au détriment des détails sur certaines technologies.