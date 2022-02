Le casque de réalité mixte d'Apple a terminé les tests de production

Il y a 2 heures

Casques

Julien Russo

Réagir



Les rumeurs en parlent en boucle depuis plusieurs années, Apple va bientôt annoncer le lancement d'un casque mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ce pourrait être l'un des futurs produits vedettes dans le catalogue de l'entreprise. Les nouvelles indications qui viennent d'arriver à propos du casque sont très positives...

Une éventuelle présentation dans les prochains mois ?

Selon un récent rapport de Digitimes, le projet du casque AR/VR d'Apple avance à une bonne vitesse, plusieurs fournisseurs de composants du casque ont eu l'information que l'appareil a terminé tous les tests de validation technique de deuxième phase (EVT 2). Cette étape avant la production de masse permet de vérifier si le nouveau produit répond aux objectifs recherchés par Apple lors de la conception et si les normes de qualité ne sont pas trop difficiles à respecter.



Apple veut avant tout à faciliter le plus possible la production de masse pour alimenter le plus rapidement les stocks de ses boutiques et des revendeurs.

Un produit compliqué à assembler provoque évidemment moins d’envois et donc une hausse des délais d'expédition après le lancement.

Selon le média à l'origine de la fuite, Apple pourrait dévoiler à la presse du monde entier son casque AR/VR avant la fin de l'année 2022, cela pourrait se passer dans un événement dédié après l'annonce de la gamme iPhone 14, la firme de Cupertino ne souhaite pas faire de l'ombre à ses futurs smartphones.



Pour rappel, différentes rumeurs ont informé que le casque VR/AR d'Apple pourrait viser le très haut de gamme du marché avec une tarification qui serait aux alentours de 2 000 euros, soit quasiment le prix d'un MacBook Pro M1.