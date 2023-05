Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est validé par la Commission européenne

Après un refus catégorique de la part de la CMA au Royaume-Uni, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft vient d'être validé par la Commission européenne qui estime aujourd'hui qu'il n'y a aucun danger concernant cette acquisition historique dans l'univers des jeux vidéos. Cette bonne nouvelle va redonner de l'espoir à Activision Blizzard ainsi qu'à Microsoft qui avait du mal à convaincre que ce rachat serait bénéfique pour l'industrie et les joueurs du monde entier.

La Commission européenne valide le rachat

Sony aura tout fait pour essayer de bloquer cette acquisition, mais c'est finalement un échec en Europe. La Commission européenne vient de donner son feu vert pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, celle-ci estime que Microsoft "ne serait pas en mesure de porter préjudice aux consoles concurrentes et aux services concurrents d'abonnement multi-jeux" avec les licences d'Activision Blizzard en sa possession.

Pour rappel, Microsoft va devenir (en Europe) propriétaire des licences Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush ainsi que StarCraft.



Selon les conclusions de l'enquête qui ont étudié le sujet pendant plusieurs mois, Sony n'a rien à craindre de voir la licence Call of Duty et les autres partir chez Microsoft, l'entreprise japonaise ne sera pas victime de pratiques anticoncurrentielles et pourra continuer à proposer librement des jeux Call of Duty aux joueurs PlayStation. Microsoft a affirmé à plusieurs reprises ne pas avoir l'intention de se mettre en retrait de l'univers PlayStation pour avantager sa Xbox.

Dans le communiqué de presse, la Commission européenne semble avoir confiance envers les décisions futures de Microsoft qui ne devraient pas étouffer la concurrence afin d'améliorer ses parts de marché.



La Commission européenne explique également ne pas voir l'intérêt qu'aurait Microsoft à se séparer d'une distribution des jeux Call of Duty sur PlayStation, l'impact négatif sur les ventes serait phénoménal et Microsoft serait tout aussi perdant que son principal concurrent sur le marché des consoles.

Bien sûr, il n'est pas exclu que Microsoft provoque la fin de la distribution sur PlayStation dans 10 ans ou plus, toutefois, la Commission européenne estime que cela n'aurait pas de préjudice grave pour la concurrence sur le marché des consoles. Le communiqué de presse considère que Sony a d'autres ressources dans son catalogue pour combler l'absence de Call of Duty si un jour ce drame arrivait.

Bien que Call of Duty attire de nombreux joueurs sur consoles, ce jeu est moins populaire dans l'EEE que dans d'autres régions du monde et, parmi les jeux du même genre, il est moins populaire dans l'EEE que sur d'autres marchés. En conséquence, même sans être en mesure de proposer ce jeu spécifique, Sony pourrait tirer parti de sa taille, de son catalogue de jeux étoffé et de sa position sur le marché pour contrer toute tentative d'affaiblissement de sa position concurrentielle.

Et maintenant une validation par la FTC ?

Les regards se tournent désormais sur la FTC (Federal Trade Commission), l'agence gouvernementale indépendante des États-Unis chargée de protéger les consommateurs et de promouvoir la concurrence sur le marché. Celle-ci n'a pas encore donné son feu vert pour que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft soit effectif aux États-Unis, l'enquête est toujours en cours et celle-ci devrait bientôt toucher à sa fin.