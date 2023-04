Le Royaume-Uni bloque l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft

L'autorité britannique de régulation antitrust a annoncé qu'elle bloquait le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, craignant que l'opération ne soit anticoncurrentielle sur le marché des jeux vidéo.



Dans un communiqué de presse annonçant le blocage, l'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré qu'elle avait empêché le projet d'achat d'Activision par Microsoft, craignant que l'opération n'entraîne "une réduction de l'innovation et du choix pour les joueurs britanniques dans les années à venir".

Microsoft dans le dur au UK

Voici un extrait de la décision :

La CMA a examiné attentivement si l'avantage d'avoir le contenu d'Activision disponible sur Game Pass l'emportait sur le préjudice que la fusion causerait à la concurrence dans le domaine des jeux en nuage au Royaume-Uni. La CMA a estimé que cette nouvelle option de paiement, bien qu'avantageuse pour certains clients, ne l'emporterait pas sur le préjudice global pour la concurrence (et, en fin de compte, pour les joueurs britanniques) résultant de cette fusion, en particulier compte tenu de l'incitation pour Microsoft d'augmenter le coût d'un abonnement Game Pass après la fusion pour refléter l'ajout des jeux de grande valeur d'Activision.

Microsoft a conclu un accord de 68,7 milliards de dollars pour racheter Activision Blizzard, l'un des éditeurs de jeux vidéo les plus populaires au monde, en janvier 2022. Le studio est à l'origine de jeux à succès tels que Candy Crush, COD Mobile, Diablo Immortal, Hearthstone, WOW et bientôt Call of Duty Warzone.

Si le rachat par Microsoft avait été autorisé, plusieurs jeux d'Activision auraient été transférés sur Xbox Game Pass, le service d'abonnement de Microsoft.

Microsoft jouit déjà d'une position de force et d'une longueur d'avance sur ses concurrents dans le domaine des jeux en nuage, et cet accord renforcerait cet avantage en lui donnant la possibilité de saper les concurrents nouveaux et innovants", a déclaré Martin Coleman, président du groupe d'experts indépendants qui a mené l'enquête.



Microsoft s'est engagée de manière constructive avec nous pour tenter de résoudre ces problèmes et nous lui en sommes reconnaissants, mais ses propositions n'ont pas permis de répondre à nos préoccupations et auraient remplacé la concurrence par une réglementation inefficace sur un marché nouveau et dynamique.



Les jeux en nuage ont besoin d'un marché libre et concurrentiel pour stimuler l'innovation et le choix. Le meilleur moyen d'y parvenir est de permettre à la dynamique concurrentielle actuelle des jeux en nuage de continuer à faire son travail.

L'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft a été approuvée par les autorités de régulation de plusieurs autres pays, dont le Brésil, le Chili, le Japon, l'Arabie saoudite, la Serbie et l'Afrique du Sud, mais l'entreprise doit encore obtenir l'approbation de la CMA du Royaume-Uni et de l'Union européenne pour finaliser l'opération.



La Commission européenne a jusqu'à la fin du mois de mai pour annoncer sa décision. Microsoft a déjà annoncé qu'elle ferait appel de la décision de la CMA. En cas d'échec, Microsoft devra à Activision 3 milliards de dollars de frais de rupture.



Par ailleurs, aux États-Unis, Microsoft doit faire face à un nouveau revers réglementaire de la part de la Federal Trade Commission (FTC), qui a intenté une action en justice pour bloquer l'achat d'Activision Blizzard par Microsoft l'année dernière. L'enquête est toujours en cours.



Le Xbox Game Pass de Microsoft est disponible sur l'iPhone et l'iPad via Safari, mais pas sur l'App Store. Bien qu'Apple autorise les services d'abonnement à des jeux tout-en-un sur sa plateforme, chaque jeu proposé sur le service doit être soumis individuellement à l'approbation du processus d'examen de l'App Store. Seuls Netflix Games et GameClub s'y sont conformés.