Les prix vont grimper pour la Xbox et le Game Pass en 2023

Dès le mois de janvier 2023, la Xbox Series devrait à son tour devenir plus cher qu'à son lancement. Il en va de même pour l'abonnement Game Pass qui n'a toujours pas bougé depuis son lancement en 2017. Vous l'aurez compris, si vous souhaitez vous offrir une Xbox Series ou vous abonner au Game Pass, ne tardez pas à le faire, car l'année prochaine cela coûtera bien plus cher. Les problèmes de pénurie sont toujours présents, mais bien moins forts qu'à une certaine époque.

Lors d'une interview au Wall Street Journal , pour évoquer les très bons résultats trimestriels de Microsoft, le patron de la division Xbox a clairement indiqué que les prix allaient bientôt augmenter. Des propos qui concernent les jeux, les consoles Xbox mais aussi l'abonnement Game Pass, l'atout numéro un pour attirer de nouveaux joueurs. Grâce à sa puissance financière bien plus importante que celle de Sony (les GAFAM sont intouchables), Xbox ne devrait pas augmenter les tarifs avant 2023. L'objectif étant de laisser les consommateurs tranquilles pour les fêtes de fin d'année.

Nous avons conservé les prix des consoles, les prix des jeux et les prix des abonnements. Je ne pense pas que nous puissions faire ça éternellement. Je pense qu'à un moment donné il faudra augmenter le prix...

Suite à l'annonce de PlayStation d'augmenter de 50 € le prix de sa PS5 , Xbox avait trouvé judicieux de prendre la parole pour confirmer que le prix de ses consoles Xbox Series n'augmenterait pas "pour le moment". Comme nous l'avions indiqué à la fin de notre précédent article , la mention "pour le moment" avait de quoi inquiéter et les récents propos de Phil Spencer ne devraient pas arranger les choses.

Microsoft veut acheter Activision-Blizzard pour 69 milliards de dollars , Microsoft a de très bons résultats financiers, mais Microsoft veut également contrer l'inflation en augmentant le prix de ses Xbox Series et de son abonnement Game Pass. Une augmentation qui devrait survenir dès le début d'année prochaine.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.