Pas d'augmentation de prix en vue pour la Xbox Series d'après Microsoft

Contrairement à Sony avec sa PS5, Microsoft n'a pas l'intention d'augmenter le prix de la Xbox Series. Un pari osé que peut se permettre le GAFAM, même s'il précise tout de même que cela peut évoluer dans le futur.

Les Xbox Series X et S restent au même prix, pour le moment...

C'était la plus grosse info gaming hier, Sony va augmenter le prix de la PS5 en France. Face à une inflation galopante, la marque a pris la douloureuse décision d'ajouter 50 € supplémentaires au prix de vente de sa dernière console.



Au vu de cette information, nous étions en droit de nous poser la question sur ce que compte faire la concurrence et donc Microsoft avec ses Xbox Series X/S dans les semaines à venir. À en croire une déclaration de Microsoft auprès de Windows Central, le prix ne devrait pas bouger du côté de Xbox.



Avec une puissance financière bien plus importante que Sony, Microsoft peut se permettre de laisser le prix de vente initial sur sa console. Cela sera également un atout commercial non négligeable à glisser aux oreilles des celles et ceux qui hésitent entre une Xbox Series et une PS5.

Nous évaluons constamment notre activité pour offrir à nos fans d'excellentes options de jeu. Notre prix de détail suggéré pour la Xbox Series S reste à 299 $ (250 £, 300 €), la Xbox Series X est à 499 $ (450 £, 500 €).

Attention tout de même, vous noterez le "nous évaluons constamment" dans la déclaration, ce qui sous-entend à demi-mot qu'une évaluation future pourrait aller dans l'autre sens. Autrement dit, il n'est pas impossible que le prix de la Xbox augmente dans les mois à venir si la situation économique sur notre territoire s'aggrave.