Inflation : Sony augmente le prix de la PS5 en France !

Il fallait s'y attendre, avec la pénurie de composants, les produits technologiques coûtent de plus en plus cher. Et comme nul n'est censé vendre à perte, il faut bien augmenter les prix. C'est ce que vient de faire Sony avec sa PlayStation 5. Oui, la PS5, qui est déjà largement introuvable depuis deux ans, voit son tarif grimper de 10%.

La PS5 coûte désormais 449€ en version digitale

Sony a surpris tout le monde ce matin en annonçant une augmentation du prix de sa PS5. La version classique coûte désormais 549,99 €, tandis que la Digital Edition passe à 449,49 €. L'entreprise japonaise rappelle qu'il s'agit d'une décision difficile mais nécessaire face à l'inflation de ces dernières semaines.



Alors que certains espéraient une accalmie, finalement de nombreux fabricants ont commencé à augmenter les prix de leurs produits. Après les processeurs le mois dernier, notamment Intel et AMD, ce sont donc les consoles qui trinquent. Sony est le premier à franchir le Rubicon, en augmentant de 10% sa console phare, la PS5. Toujours quasi introuvable en ligne et en magasin, la dernière console du nippon n'est pourtant pas traitée de la même manière partout. Si la France est concernée par la hausse, en revanche les États-Unis par exemple, ne sont pas impactés. Voilà qui tranche avec la récente déclaration de Nintendo qui assurait que le prix de sa Switch n'augmentera pas.



Mais si vous êtes rapides, sachez que des revendeurs comme Amazon affichent toujours la PS5 à 499 euros en version disque.

Voici les nouveaux prix par région :

Europe PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD – 549,99 € Édition numérique PS5 – 449,99 €



Royaume-Uni PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD – 479,99 £ Édition numérique PS5 – 389,99 £



Japon PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD - 60 478 yens (taxes incluses) Édition numérique PS5 – 49 478 yens (taxes incluses)



Chine PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD - 4 299 yuans Édition numérique PS5 – 3 499 yuans ¥



Australie PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD - AUD 799,95 $ Édition numérique PS5 – AUD 649,95 $



Mexique PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD - MXN 14 909 $ Édition numérique PS5 – MXN 12 499 $



Canada PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD - 649,99 $ CAD Édition numérique PS5 – 519,99 $ CAD





On attend désormais la réaction de Microsoft pour sa Xbox, et bien sûr d'Apple avec les prochains iPhone 14 qui seront dévoilés le 7 septembre et dont le prix pourrait grimper de 100 euros...

