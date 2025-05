Xbox augmente le prix des consoles, jeux et manettes en France

Alors que la bataille des consoles se fait de plus en plus acharnée, Microsoft surprend en augmentant à nouveau le prix de ses Xbox Series en France. Un choix questionnable dans un contexte où la marque peine à séduire l’Hexagone et où la concurrence, menée par Sony et Nintendo, se montre féroce. Revenons sur les détails de cette hausse et ses conséquences, aussi bien pour les joueurs que pour le secteur, qui font face à des augmentations de prix de plus en plus régulières.

Xbox s’aligne (en force) sur la hausse générale

Fini le temps où la Xbox Series S trônait comme la console “next-gen” la plus accessible. Depuis aujourd’hui, la Series X (1 To) atteint 599,99 €, et la petite Series S grimpe à 349,99 €, toutes deux prenant 50 € d’augmentation. Les versions “spéciales” n’échappent pas au phénomène : la Series X 2 To affiche désormais un tarif de 699,99 €, soit bien plus que la PlayStation 5 avec lecteur, passée elle-même à 549,99 € il y a peu.

Même les manettes suivent le mouvement et dépassent les 65 €, toutes éditions confondues (contre 60€ auparavant). Une hausse qui choque, alors que les ventes Xbox ne cessent de reculer : seulement 290 000 exemplaires vendus en Europe en 2024, soit quasiment moitié moins qu’en 2023. Microsoft, à l’image de Sony, invoque l’inflation, la hausse des coûts de production et les “nouvelles réalités économiques”.

Vers une explosion des prix sur tout l’écosystème gaming ?

Microsoft ne s’arrête pas là : les jeux maison passeront bientôt à 89,99 €. Pour l’instant, le Game Pass, point fort de l’écosystème Xbox, sauve la mise en restant au même prix. Pourtant, c’est l’image même de la division gaming de Microsoft qui s’effrite : rares nouveautés exclusives, jeux proposés sur plateformes concurrentes, et consommateurs européens de plus en plus réticents. C'est à croire que Microsoft ne veut plus vendre de console mais plus que des Game Pass.

Dans ce contexte où le secteur hardware connaît de nombreux défis, Apple observe de près. Entre l’arrivée d’une Nintendo Switch 2 plus chère et la progression du cloud gaming (y compris Xbox Cloud Gaming), la question du modèle économique du jeu vidéo reste brûlante. Les prochains mois s’annoncent décisifs : la montée en gamme des prix, imposée par les géants, peut-elle encore séduire un public déjà lassé par la surenchère ?

Les joueurs l’ont compris : jouer, même sur console, devient un luxe. Reste à savoir si cette stratégie de hausse généralisée permettra vraiment de rééquilibrer la balance… ou accélérera le virage vers des alternatives plus abordables, souvent pilotées par les services dématérialisés.



