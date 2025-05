Pourquoi Xbox ne veut plus vendre de consoles de jeu

Depuis quelques années, un virage stratégique majeur s’opère chez Xbox. Alors que la guerre des consoles semblait éternelle, Microsoft semble désormais vouloir sortir de cette bataille frontale avec Sony et Nintendo. Les chiffres de ventes, les choix technologiques et les nouveaux services proposés par Xbox dessinent une ambition bien différente : celle de ne plus faire de la console le centre du jeu vidéo, mais d’imposer un écosystème accessible partout, tout le temps, sur n’importe quel appareil. Décryptage et analyse d’un changement de cap qui bouleverse le marché… et pourrait inspirer Apple.

Xbox à la peine face à PlayStation : la fin d’une bataille perdue

Les chiffres sont sans appel : la PlayStation 5 continue d’écraser la Xbox Series X|S sur le marché mondial. Sony a vendu plus de 61,7 millions de PS5, soit plus du double des Xbox Series (28,3 millions), un écart qui s’est même creusé par rapport à la génération précédente. Aux États-Unis, la Xbox Series fait même moins bien que la Xbox One, avec des ventes inférieures de 18 % sur une période comparable. Cette domination de Sony s’explique en partie par une stratégie axée sur le hardware et les exclusivités fortes, alors que Microsoft a multiplié les tentatives pour rattraper son retard, sans succès durable. L'existence de la Playstation démontre que Sony investit clairement dans sa stratégie hardware alors que, pendant ce temps, Microsoft a sorti une Xbox Series X sans disque pour vendre toujours plus de Game Pass.

Face à ce constat, Xbox a compris qu’elle ne gagnerait pas la bataille des consoles traditionnelles. Les investissements colossaux dans le rachat de studios comme Bethesda ou Activision-Blizzard n’ont pas suffi à inverser la tendance. Phil Spencer, le patron de Xbox, l’a reconnu : l’avenir de la marque ne passe plus uniquement par la vente de consoles, mais par l’accès au jeu vidéo sur tous les supports.

La Series S : une console-passerelle vers le tout dématérialisé

Dans ce contexte, la Xbox Series S a joué un rôle clé. Moins chère, sans lecteur de disque, elle propose une expérience next-gen plus accessible, mais avec des concessions techniques importantes (résolution limitée à 1440p, stockage réduit, GPU moins puissant). Cette stratégie a permis à Microsoft de séduire un public plus large, notamment les joueurs occasionnels ou ceux qui privilégient le jeu en dématérialisé. Mais elle a aussi créé des frustrations chez les développeurs, obligés de brider leurs ambitions pour assurer la compatibilité avec ce modèle moins performant.

La Series S n’est donc pas tant un cheval de bataille face à la PS5 qu’une porte d’entrée vers l’écosystème Xbox, pensé pour être accessible sans contrainte matérielle. Un modèle qui préfigure la vision de Microsoft : le jeu vidéo comme service, non plus comme objet.

Game Pass, cloud et applications : Xbox veut être partout, tout le temps

Le véritable pari de Microsoft se nomme Xbox Game Pass. Ce service d’abonnement, qui donne accès à un vaste catalogue de jeux (y compris les nouveautés majeures comme Call of Duty, Forza Horizon ou Doom: The Dark Ages dès leur sortie), est devenu le fer de lance de la stratégie Xbox. L’objectif ? Fidéliser les joueurs sur le long terme, générer des revenus récurrents et réduire la dépendance à la vente de matériel.

Pour aller plus loin, Microsoft multiplie les moyens d’accès à son écosystème :

Xbox Cloud Gaming : Jouez en streaming à des centaines de jeux sur n’importe quel appareil connecté, sans console, grâce au cloud.

: Jouez en streaming à des centaines de jeux sur n’importe quel appareil connecté, sans console, grâce au cloud. Applications Xbox sur Smart TV : Désormais disponibles sur les téléviseurs LG, Samsung et d’autres, ces applications transforment n’importe quel écran en console virtuelle, pour peu que vous ayez une manette Bluetooth et un abonnement Game Pass Ultimate.

: Désormais disponibles sur les téléviseurs LG, Samsung et d’autres, ces applications transforment n’importe quel écran en console virtuelle, pour peu que vous ayez une manette Bluetooth et un abonnement Game Pass Ultimate. Xbox Remote Play : Streamer ses propres jeux depuis sa console vers un smartphone, une tablette, un PC ou une TV connectée, sans surcoût.

: Streamer ses propres jeux depuis sa console vers un smartphone, une tablette, un PC ou une TV connectée, sans surcoût. Xbox All Access : Une offre packagée qui combine console (Series S ou X) et abonnement Game Pass Ultimate sur 24 mois, sans avance de frais, pour démocratiser encore plus l’accès au service.

Cette approche multiplateforme s’accompagne d’une ouverture inédite : les jeux Microsoft Studios, autrefois exclusifs à la Xbox, sortent désormais aussi sur PlayStation. Forza Horizon 5 arrive ainsi sur PS5, avec tout son contenu, marquant la fin de l’ère des exclusivités rigides. Même Call of Duty: Black Ops 6, disponible dès le lancement dans le Game Pass, a permis à Xbox de dépasser PlayStation en nombre de joueurs actifs sur ce titre bien que le jeu soit disponible sur les deux consoles.

Vers un futur sans console ? Un modèle qui pourrait inspirer Apple

En misant sur l’abonnement, le cloud et l’accessibilité universelle, Xbox prépare un futur où la console n’est plus indispensable. La marque veut toucher les 3 milliards de joueurs dans le monde, peu importe leur appareil. Cette vision s’oppose à celle de Sony, qui continue de capitaliser sur le hardware premium et les exclusivités maison.

Ce modèle pourrait bien inspirer Apple, qui dispose déjà d’une base installée colossale avec l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple TV. Avec Apple Arcade, la firme californienne explore déjà le jeu par abonnement, mais reste encore loin de la proposition de Xbox en matière de cloud gaming et de jeux AAA. À l’heure où les usages mobiles explosent et où le streaming devient la norme, la stratégie de Microsoft pourrait bien préfigurer l’avenir du jeu vidéo, au-delà des consoles.

En définitive, Xbox ne veut plus vous vendre une console : elle veut vous vendre un accès, une expérience, un service. Et dans ce nouveau monde, tout appareil connecté – même un iPhone ou une Apple TV – peut devenir une Xbox.