Le prix de la Nintendo Switch n'augmentera pas

Nintendo ne va pas faire grimper le prix de la Nintendo Switch et c'est le président de la firme qui l'a dit publiquement lors d'une interview. Espérons qu'il tienne promesse et que la situation ne se dégrade pas d'ici la fin d'année.

Bonne nouvelle

En cette année 2022, inutile de chercher bien loin pour trouver des hausses de prix. La dernière en date sur la planète tech' n'est autre que Disney+ qui a annoncé une nette augmentation du prix de l'abonnement à son service aux États-Unis. N'oublions pas le prix de l'iPhone 14 qui devrait lui aussi malheureusement s'envoler à la rentrée prochaine.



Du côté de Nintendo, il semblerait qu'une mauvaise surprise ne soit pas à l'ordre du jour. Comme l'a révélé Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, auprès de Nikkei Asia, la marque n'a pas l'intention d'augmenter le prix de vente de la console dans les mois à venir.

Malgré les pénuries et par conséquent les coûts plus élevés de fabrication, Nintendo souhaite garder une stabilité générale et ne pas perdre de potentiels clients en route. Le deuxième trimestre 2022 a vu les ventes chuter de près de 23% mais les plus de 107 millions de consoles vendues depuis 2017 permettent au géant japonais de ne pas faire payer les clients.



Durant cette interview, il en a profité pour expliquer que le modèle OLED (le plus récent) est actuellement le moins rentable au vu des circonstances. Néanmoins, avec une demande toujours aussi forte et l'arrivée de jeux très populaires comme Splatoon 3 ou encore Pokémon Écarlate & Violet, Nintendo a de quoi aborder l'avenir sereinement. La Switch classique est la plus intéressante à 269 euros.



Bien évidemment, les propos actuels peuvent évoluer dans les années à venir. Si cette terrible pénurie de semi-conducteurs ne cesse pas d'ici quelques années, Nintendo pourrait retourner sa veste et passer à l'action en augmentant les prix pour continuer d'être rentable. En attendant, pas de mauvaises nouvelles.

