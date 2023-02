L'acquisition d'Activision par Microsoft est temporairement bloquée

Microsoft n'a aucune difficulté à racheter Activision et la licence Call of Duty, les fonds sont bien présents et Activision est d'accord pour céder ses talents et ses célèbres jeux qui ont fait son succès. Si l'affaire était partie pour bien se dérouler, tout ne se passe pas comme prévu... Sony fait pression et ça semble fonctionner puisque la surveillance antitrust du Royaume-Uni vient d'exprimer un blocage provisoire de l'acquisition !

Ça se complique pour Microsoft et Activision

Verra-t-on un jour le rachat d'Activision par Microsoft pour la colossale somme de 68,7 milliards de dollars ? Plus le temps passe et plus ce rachat paraît improbable vu le désenchantement des régulateurs de plusieurs pays vis-à-vis de cette acquisition.

En effet, Sony a exprimé ces derniers mois de vives inquiétudes qui sont pour la plupart légitimes pour maintenir une concurrence loyale entre les deux consoles les plus populaires dans le monde : la PlayStation et la Xbox.



Il y a quelques heures, la Competition and Markets Authority (CMA) a publié un communiqué avec les conclusions de son enquête sur le rachat que souhaite réaliser Microsoft, on y aperçoit plusieurs points négatifs qui pourraient directement impacter les joueurs dans le monde entier.

Voici ce que déclare la CMA :

Une enquête de la CMA a provisoirement conclu que l'acquisition d'Activision proposée par Microsoft pourrait entraîner des prix plus élevés, moins de choix ou moins d'innovation pour les joueurs britanniques.



Les preuves à la disposition de la CMA indiquent actuellement que Microsoft trouverait qu'il serait commercialement bénéfique de rendre les jeux d'Activision exclusifs à son propre service de jeu en nuage (ou uniquement disponibles sur d'autres services dans des conditions matériellement pires). Microsoft représente déjà environ 60 à 70 % des services mondiaux de jeux en nuage et a également d'autres forces importantes dans le jeu en nuage en possédant Xbox, le principal système d'exploitation PC (Windows) et une infrastructure mondiale de cloud computing (Azure et Xbox Cloud Gaming). La CMA a provisoirement constaté que l'achat de l'un des éditeurs de jeux les plus importants au monde renforcerait cette position forte et réduirait considérablement la concurrence à laquelle Microsoft serait autrement confronté sur le marché du jeu en nuage au Royaume-Uni.

Pour la CMA, Call of Duty est essentiel pour la concurrence entre Sony et Microsoft, si l'un ou l'autre perd un jour la licence, cela pourrait provoquer une baisse conséquente de la part de marché. La CMA invite Microsoft à ouvrir une discussion et apporter des arguments sur les points préoccupants pointés du doigt dans la déclaration ci-dessus. Le régulateur britannique n'est pas contre l'acquisition, mais la priorité reste une concurrence loyale et équitable ainsi que la protection des consommateurs.