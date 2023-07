Microsoft remporte son procès contre la FTC pour le rachat d'Activision-Blizzard

Microsoft va le faire ! Le géant du web vient de gagner son procès contre la FTC, institution américaine qui lutte pour la protection des consommateurs, au sujet du rachat d'Activision-Blizzard-King pour 69 milliards de dollars.

Doucement mais sûrement

La nouvelle vient de tomber à l'instant. La Federal Trade Comission (FTC) ne pourra pas bloquer le rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft. L'autorité américaine de la concurrence vient d'être stoppée par le Tribunal de San Francisco ce mardi 11 juillet 2023.



Même si ce n'est pas encore officiel, la transaction de 69 milliards de dollars s'approche de plus en plus d'un dénouement final positif. À l'heure actuelle, seuls le Royaume-Uni et la CMA sont en désaccord, l'Europe ayant rendu un verdict positif sur cette affaire il y a deux mois.

Brad Smith, président de Microsoft, a bien évidemment exprimé toute sa gratitude envers le tribunal qui vient de lui donner un sacré coup de pouce dans cette histoire. De l'autre côté, la FTC est en toute logique déçue et réaffirme son inquiétude pour le futur du jeu vidéo. Elle devrait d'ailleurs prendre la parole d'ici quelques jours pour expliquer comment ce combat va continuer pour elle.



Pour rappel, l'accord entre Microsoft et Activision expire dans une semaine, le mardi 18 juillet. Néanmoins, au vu des annonces positives du jour, nul doute que cela ne devrait pas poser de souci pour étendre la période de négociation.



Petit à petit, Microsoft avance vers son objectif qui, lorsqu'il sera validé, fera grand bruit dans l'industrie du jeu vidéo. PlayStation, son principal concurrent, ne devrait pas tarder à réagir sur cette annonce.



Déclaration de Microsoft :

Nous sommes reconnaissants envers la Cour de San Francisco pour cette décision rapide et approfondie et espérons que d'autres juridictions continueront à travailler en vue d'une résolution rapide.



Comme nous l'avons démontré régulièrement tout au long de ce processus, nous nous engageons à travailler de manière créative et collaborative pour répondre aux préoccupations réglementaires.

Déclaration de la FTC :