Si Activision-Blizzard vaut 69 milliards, combien valent EA, Capcom, Ubisoft, Konami...

Il y a 3 heures

Consoles

Alban Martin

C'était la stupeur du début de semaine, Microsoft a annoncé le rachat d’Activision-Blizzard, l'un des plus grands éditeurs vidéoludique, contre la somme incroyable de 68,7 milliards de dollars. Le géant de Redmond s'offre ainsi un catalogue de jeux extrêmement populaires comme Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Tony Hawk, Candy Crush ou encore Crash Bandicoot. De quoi réjouir les joueurs Xbox.



Microsoft poursuit sa politique d'acquisition pour devenir le leader du secteur, après un joli chèque de 7,5 milliards pour Bethesda (Fallout ou The Alder Scrolls) ou même encore avant, le rachat de Minecraft en 2014.

Quid des autres éditeurs de jeux vidéo ?

Avec ce rachat, Microsoft a clairement chamboulé le marché, un peu comme lorsque les Qataris ont mis la main sur le PSG. Du coup, les prochaines transactions pourraient être grandement impactées, ce qui a poussé Geoff Keighley, l’animateur et le fondateur des Game Awards et du Summer Game Fest, a partagé quelques informations intéressantes sur Twitter concernant les valorisations boursière des autres grands noms du gaming.

If you are wondering about other big game companies that could be acquired, here's who remains (market caps):



-EA: $38B

-Take Two: $18B

-Nexon: $15B

-Bandai Namco: $15B

-Embracer: $10.8B

-Netmarble $7B

-Ubisoft: $7B

-Konami: $6B

-Square Enix: $5.6B

-Capcom: $4.9B

-Sega: $3.6B — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 19, 2022

Nintendo : 53,79 milliards de dollars

53,79 milliards de dollars EA : 38 milliards de dollars

38 milliards de dollars Take-Two : 28 milliards de dollars (depuis l’acquisition de Zynga)

28 milliards de dollars (depuis l’acquisition de Zynga) Nexon : 15 milliards de dollars

15 milliards de dollars Bandai Namco : 15 milliards de dollars

15 milliards de dollars Embracer : 10,8 milliards de dollars

10,8 milliards de dollars Netmarble : 7 milliards de dollars

7 milliards de dollars Ubisoft : 7 milliards de dollars

7 milliards de dollars Konami : 6 milliards de dollars

6 milliards de dollars Square Enix : 5.6 milliards de dollars

5.6 milliards de dollars Capcom : 4.9 milliards de dollars

4.9 milliards de dollars Sega : 3.6 milliards de dollars

Au total, Microsoft pourrait racheter les 12 entreprises précédentes pour 130 milliards de dollars. Un bon indicateur, même si la capitalisation boursière est souvent inférieure au montant réel en cas de rachat. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Activision-Blizzard qui a été vendu 45% plus cher que sa valorisation.



Reste à voir si Sony ou Apple par exemple vont se laisser faire sur ce marché qui est devenu un véritable objectif pour les grandes entreprises technologiques, au même titre que le cinéma en streaming ou la musique. Une bonne idée pour les deux cités serait de mettre la main sur Ubisoft, Konami, Capcom, Sega et Square Enix afin de profiter d'un catalogue d'exclusivités de qualité à un prix relativement bas et d'un savoir-faire franco-japonais unique.