La Commission européenne se mêle du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft

D'un point de vue général, cet accord pourrait entraîner une hausse des prix, une baisse de la qualité ainsi qu'une réduction de l'innovation, d'après le premier rapport d'enquête. Une situation impensable dans l'UE, dans laquelle la concurrence ne doit jamais être déloyale. Le deuxième argument évoqué est celui des ventes d'ordinateurs. La Commission estime que cela pourrait décourager les utilisateurs qui souhaitent se procurer un PC qui ne fonctionne pas sous Windows. Autrement dit, les jeux Activision Blizzard seraient interdits sur Mac, ce qui aurait de lourdes conséquences étant donné la populaire de certains jeux de cette licence. Au vu du nombre de paramètres à prendre en compte, la Commission européenne se laisse jusqu'au 23 mars 2023 pour prendre une décision et publier son verdict. Il faudra que les doutes du moment se dissipent au fil du temps pour que l'issue soit favorable au printemps prochain. Via

C'est officiel, Bruxelles ouvre une enquête au sujet du rachat par Microsoft du géant du gaming Activision Blizzard. Le montant de la vente s'élevant à 69 milliards de dollars , il serait inconcevable de ne pas enquêter de manière approfondie sur les conséquences que ce rachat pourrait provoquer. En tant que régulateur, la Commission européenne doit envisager toutes les possibilités, dont celle où Microsoft se servirait à l'avenir de cette acquisition pour verrouiller l'accès des jeux Activision Blizzard (Call of Duty en tête) à certaines plateformes comme la PlayStation.

Presque un an après l'annonce par Microsoft du rachat de l'éditeur de jeux vidéo, Activision Blizzard, pour la modique somme de 69 milliards de dollars, la Commission européenne lance à son tour une enquête pour déterminer si cette transaction n'est pas dangereuse.

