Le rachat d'iRobot par Amazon sur le point d'être bloqué par l'Union européenne ?

Même avec des milliards de dollars qui peuvent être investis à tout moment dans le rachat d'une entreprise, un grand groupe comme Amazon ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il y a plus d'un an, Amazon a déclaré son intention de racheter iRobot, connu mondialement pour ses robots aspirateurs connectés haut de gamme. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu dans cette acquisition, l'Union européenne serait sur le point d'empêcher l'accord entre iRobot et Amazon.

iRobot pourrait ne jamais être racheté par Amazon

Amazon a conclu un accord pour acquérir iRobot il y a 17 mois. L'énormité de la somme versée, 1,7 milliard de dollars, reflétait la valeur de la marque iRobot, renommée mondialement, de sa large communauté d'utilisateurs et de ses quelques brevets stratégiques. Depuis, l'acquisition s'est étendue sur plus d'un an et demi, caractérisée par une progression lente, bien au-delà des attentes initiales. Cette lenteur est en partie due à un examen réglementaire minutieux, anticipé par les experts du secteur.



La bonne nouvelle, c'est que le processus de rachat d'iRobot par Amazon est presque terminé, toutefois, l'Union européenne doit donner son feu vert pour que celui-ci aboutisse. La décision finale de la Commission européenne, prévue pour le 14 février, représente le dernier grand obstacle à cette fusion. La Commission envisage actuellement de rejeter l'acquisition, principalement en raison de préoccupations liées à la concurrence.

Amazon face aux exigences de l'UE

Amazon a échoué à présenter des mesures d'atténuation suffisantes à la Commission européenne dans les délais impartis, ce qui a aggravé les tensions. Malgré cela, l'accord a déjà franchi plusieurs étapes réglementaires importantes, notamment l'approbation au Royaume-Uni qui est réputé pour être très pointilleux et strict (on l'a d'ailleurs vu avec le rachat d'Activision par Microsoft). Amazon maintient que son acquisition d'iRobot n'aura pas d'impact négatif sur le marché des aspirateurs robots, la firme s'est également engagée à ne pas favoriser indûment les produits iRobot sur sa plateforme, au détriment des concurrents.



L'allongement du processus a eu des répercussions inquiétantes sur iRobot, obligeant Amazon à revoir à la baisse son offre d'achat par action. De plus, pour soutenir ses opérations durant cette période incertaine, iRobot a accumulé 200 millions de dollars de dette, qui sera assumée par Amazon si l'acquisition est finalisée.



L'état actuel des choses met en avant des interrogations essentielles concernant l'avenir de cette importante acquisition. Entre les défis réglementaires et les implications financières, l'issue de cette fusion entre Amazon et iRobot reste incertaine. Les prochaines semaines, menant à la décision de l'Union européenne, seront déterminantes pour le futur des deux entreprises.



