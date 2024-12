Union européenne : c'est officiellement la fin du chargeur dans la boîte du smartphone

Pour une fois que l'Union européenne est en accord avec Apple. Dès demain, tout smartphone vendu sur le territoire européen ne possèdera plus de chargeur dans la boîte. Une nouveauté "écologique" inventée par Apple il y a quatre ans et qui arrange bien les marques.

Un smartphone sans chargeur, la nouvelle norme

À compter du samedi 28 décembre, un décret européen impose un chargeur universel USB-C pour tous les smartphones importés ou vendus dans l’Union européenne. C'est pour cette raison qu'Apple stoppe la commercialisation des iPhone 14 et SE. Cette mesure vise à harmoniser les standards, simplifier la vie des consommateurs, et surtout réduire les déchets électroniques liés aux accessoires inutilisés.

Le texte exige également que les consommateurs puissent acheter un smartphone sans chargeur inclus. Si cette pratique s’inscrit dans une logique écologique, elle présente aussi des avantages logistiques pour les fabricants. En supprimant les blocs de charge, ils réduisent la taille des emballages, optimisant ainsi le transport et limitant les coûts de stockage.

Cette tendance, bien qu’écologique, génère aussi des revenus supplémentaires pour les marques. Les chargeurs, vendus séparément, sont souvent proposés à des prix élevés. Par exemple, un chargeur Apple coûte 25 euros, tandis que celui de Samsung est à 15 euros, transformant ce changement en une opportunité économique.



Heureusement que les vendeurs tiers comme Anker sont présents pour nous délivrer des alternatives qualitatives et plus abordables. Le Nano 3 au prix de 17,99 € en est le parfait exemple. Des promotions sont régulièrement effectives permettant de faire diminuer encore un peu plus les prix.

Apple, précurseur et leader

Depuis octobre 2020, Apple a cessé d’inclure des chargeurs avec ses iPhone 12, justifiant cette décision par des raisons environnementales. Cette démarche a ouvert la voie à d’autres fabricants comme Samsung et Xiaomi, renforçant une pratique désormais généralisée et approuvée par l'Union européenne.



Cependant, cette transition continue de susciter des débats, certains consommateurs regrettant une dépense supplémentaire pour un accessoire pourtant indispensable. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne ne reviendra plus en arrière sur sa décision, le chargeur dans la boîte du smartphone, c'est officiellement terminé en 2025.

