Microsoft blâme l'Union européenne pour la panne générale

La panne mondiale des PC Windows est due aux exigences de la Commission européenne, selon Microsoft. Pire, l'entreprise américaine affirme que nous devrions nous y habituer. Explications.

L'Europe en cause ?

Celle qui est considérée comme la plus grande panne informatique de l'Histoire et qui a entraîné la fermeture des aéroports, des gares, des hôpitaux et des chaînes de télévision, est en fait due à une simple mise à jour de Windows. L'entreprise de sécurité CrowdStrike a diffusé une nouvelle version bancale, admettant qu'elle est à l'origine du problème. Pour mémoire, plus de 8 millions d'ordinateurs sous Windows 10 ont affiché l'écran bleu de la mort, suite à la mise à jour. Les Mac ayant été épargnés, tout comme les ordinateurs sous Linux.



Cependant, Microsoft vient de déclarer au Wall Street Journal que le problème n'est pas CrowdStrike, mais plutôt la Commission européenne. Plus précisément, un porte-parole a déclaré que les accords de la CE signifient que Microsoft n'est pas légalement autorisé à sécuriser ses systèmes comme le fait Apple.

En 2009, Microsoft aurait convenu avec la Commission européenne d'accorder aux développeurs de sécurité Windows le même accès qu'à ses propres équipes. CrowdStrike pourrait donc publier une mise à jour sans que Microsoft en ait nécessairement connaissance. C'est peu ou prou ce qu'est en train de faire l'Europe avec Apple, forçant la société de Tim Cook à ouvrir son iPhone aux App Store tiers, la puce NFC aux acteurs bancaires, etc.



Si l'on peut comprendre la position de Microsoft, on sent que la société n'entend pas essayer de résoudre le problème. Elle pourrait proposer des solutions pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir, avec par exemple un contrôle de type notarisation ou même une revue manuelle de certains types de logiciels, Apple le faisant sur Mac et sur iPhone.



D'ailleurs, dès 2020, Apple a annoncé aux développeurs de logiciels de sécurité qu'ils n'auraient plus d'accès au noyau pour leurs logiciels. Les développeurs de sécurité de Microsoft ont toujours ce type d'accès à Windows.



Rappelons qu'en France, Microsoft est particulièrement bien vu avec plusieurs contrats avec le gouvernement dans des secteurs comme la santé, les transports, l'éducation ou encore l'armée.