Comment faire croire à l'iPhone qu'il est dans l'Union européenne

Vous n'êtes pas sans savoir que l'iPhone a subit d'importants changements récemment, notamment en Europe. À cause (ou grâce selon les points de vue) à l'Union européenne, Apple a ouvert son téléphone aux places de marché d'applications tierces, mais aussi à de nouvelles catégories d'applications comme les émulateurs et le cloud gaming. Si les deux derniers sont valables pour tout le monde, les App Store tiers sont limités aux pays membres de l'UE. Sauf que pour nos lecteurs hors UE, il existe un moyen de faire croire à votre iPhone que la loi sur les marchés numériques (DMA) s'applique à vous, quel que soit votre lieu de résidence.

Un contournement des protections d'Apple

Pour se conformer à la DMA, tout en limitant les dégâts potentiels, Tim Cook a demandé à ses équipes de verrouiller les modifications structurelles pour les appareils utilisés dans cette partie du monde. iOS 17.4 (et supérieur) a ainsi besoin de plusieurs données pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone basé dans l'Union européenne, de sorte qu'il ne suffit pas de changer votre identifiant Apple ou la région de l'iPhone. Cependant, quelqu'un a réussi à faire croire que son iPhone était bien utilisé au sein d'un État membre de l'Union européenne, alors qu'il se trouve en réalité en Australie.



Attention, le processus pour y parvenir est assez compliqué, et il n'est pas très clair si toutes les étapes sont nécessaires. C'est en tout cas une solution possible, en attendant un éventuel patch d'Apple. Certains parlent même d'un contournement qui serait le nouveau "jailbreak".

Comment faire croire à l'iPhone qu'il est en Europe

Pour mémoire, avec iOS 17.4, Apple a introduit un nouveau processus système appelé eligibilityd. Celui-ci fonctionne avec countryd (dont vous avez peut-être entendu parler lorsqu'il est apparu pour la première fois dans iOS 16.2 en 2023) et le système d'identification Apple pour déterminer où vous vous trouvez physiquement. L'idée est que plusieurs sources doivent s'accorder sur votre lieu de résidence avant de vous donner accès à des fonctionnalités telles que celles imposées par la loi sur les marchés numériques.



Le processus a été détaillé par Adam Demasi. D'après cet utilisateur australien, Apple télécharge un nouveau fichier plist sur l'appareil afin de déterminer dans quelle partie du monde se trouve un iPhone, puis l'utilise pour décider des fonctionnalités disponibles.

Un fichier plist téléchargé par Apple déclare des “domaines”, qui sont des fonctions individuelles enfermées derrière un mur de localisation. À l'heure actuelle, il y en a 24 (bien qu'il en manque un), et le fichier a été mis à jour pour la dernière fois le 5 avril. C'est notamment à cette date qu'iOS 17.4 a été lancé et que la DMA était sur le point de voir le jour.

Cependant, il n'est pas facile de faire croire à un iPhone qu'il se trouve dans l'un des pays de l'UE figurant dans la liste de contrôle.



Demasi explique :

J'ai pris mon ancien 12 Pro Max et j'ai commencé à bricoler. J'ai réinitialisé le téléphone, désactivé les services de localisation, inséré une carte SIM italienne datant de mes vacances d'il y a plusieurs années et créé un nouvel identifiant Apple italien. Rien n'y fait.

Cela paraît logique. Notre ami a donc commencé à explorer d'autres pistes, notamment en installant un nouveau routeur pfSense configuré comme s'il se trouvait en Italie. Il explique d'ailleurs qu'un VPN, utilisé en sus, n'est pas spécialement utile.



Ensuite, il a restauré l'iPhone et s'est connecté au Wi-Fi. Malgré tous ces changement, l'iPhone déterminait toujours qu'il se trouvait en Australie. Il a du littéralement s'enterré !

La dernière chose que j'ai essayée a été de descendre dans notre sous-sol, où il n'y a pas de signal mobile.



J'ai réinitialisé le téléphone et, dès que j'ai ouvert Safari, il m'a demandé de choisir un navigateur. Je mets le téléphone en mode avion pour pouvoir remonter à l'étage. Pour autant que je sache, il croit toujours que je suis en Italie.

Cela a donc fonctionné, iOS ayant demandé de choisir parmi les navigateurs. C'est une des caractéristiques distinctives de la version "européenne".

Mais la solution de contournement est loin d'être idéale. Dès que l'iPhone se connecte à une antenne de téléphonie mobile, il sait qu'il n'est plus en Italie. La connexion de l'iPhone à un autre réseau Wi-Fi aura probablement le même effet. Il faut donc agir vite, sans changer de réseau.



Quoi qu'il en soit, cette astuce permet de télécharger une place de marché tierce comme AltStore. Si c'est utile pour avoir l'émulateur Delta, les utilisateurs hors Europe peuvent déjà le télécharger directement sur l'App Store. Mais à l'avenir, cela pourrait être plus intéressant.