Apple va faciliter le passage à Android dans l'Union européenne

Outre la prise en charge des App Store alternatifs et des méthodes de paiement tierces dans l'Union européenne grâce à iOS 17.4, Apple procède à plusieurs autres changements pour se conformer aux dispositions de la loi sur les marchés numériques, la Digital Markets Act. Apple a présenté aujourd'hui certains de ses projets dans un rapport de conformité à la loi DMA. Tout cela a été condensé dans un PDF, déjà aperçu hier.

Apple doit faciliter le passage vers Android

Parmi les responsabilités nouvelles d'Apple, il y a le passage des utilisateurs d'iPhone à un autre système d'exploitation dans l'Union européenne, soit Android qui est finalement le seul concurrent. Apple déclare travailler sur une solution qui aidera les fournisseurs de systèmes d'exploitation mobiles à créer des "solutions plus conviviales" pour le transfert de données d'un iPhone vers un téléphone non-Apple. Cette solution sera disponible d'ici à l'automne 2025, une date évidemment choisie avec grand soin puisqu'il s'agit du moment où des entreprises comme Samsung et Google seront en mesure de proposer de meilleurs outils pour transférer les données d'un iPhone.

À date, il existe déjà des applications pour transférer ses données dans un sens ou dans l'autre, avec l'application Move to iOS qui permet à un utilisateur sous Android de passer facilement à l'iPhone. Mais ce n'est pas suffisant pour l'UE. Google propose un guide "Move to Android" qui est encore plus difficile.

Les autres changements à venir

Les apps par défaut

Bien que nous l'ayons vu hier, il n'est pas inutile de rappeler que les utilisateurs européens d'iPhone pourront supprimer Safari de leur appareil à partir de la fin de l'année 2024, un autre navigateur pouvant prendre la place de Safari. Il en sera de même pour Apple Plans, que l'on pourra remplacer complètement par Waze ou Google Maps par exemple.

Les paiements NFC

Autre pan important des changements nécessaires pour que l'Union européenne considère qu'Apple n'entrave plus la concurrence, Apple va autoriser les applications de paiement tierces à accéder à la puce NFC de l'iPhone pour les paiements sans contact qui ne sont pas effectués via Apple Pay, et permettre aux développeurs de soumettre des demandes d'interopérabilité supplémentaire.



Tous ces changements sont limités aux développeurs et aux utilisateurs de l'Union européenne, comme l'exige la loi sur les marchés numériques. Mais notre petit doigt nous dit que les USA emboîteront bientôt le pas à l'Europe, tout comme l'Inde, notamment.