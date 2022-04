Des dépenses records en lobbying pour Apple sur le premier trimestre 2022

Apple gagne des milliards et réinjecte des centaines de millions pour prospérer. Une petite partie est réservée au lobbying et aux batailles juridiques et à en croire les dernières informations, elle n'a jamais été aussi importante.

Dépenser pour mieux régner

Nouveau record du côté d'Apple ! Après un pic à 2.2 millions de dollars au second trimestre 2017 (ancien record), c'est au tour du premier trimestre 2022 de prendre la tête avec 2.5 millions de dollars de dépenses dans le lobbying.



Le géant américain n'a jamais autant injecté d'argent pour se défendre face aux lois qui sont de plus en plus véhémentes à son sujet. Le terrain sur lequel Apple et les autres géants du numérique se battent constamment, c'est celui de l'antitrust, autrement dit le secteur anticoncurrentiel.

Lors des trois derniers mois de l'année 2021, Apple avait dépensé 1.86 million de dollars en lobbying. Une augmentation de 34% d'un trimestre à l'autre et une preuve de plus que l'année 2022 va être décisive pour la pomme sur le plan juridique.



En Europe, le projet DMA risque de faire très mal à la firme de Cupertino et la récente obligation d'insérer l'USB-C sur l'iPhone dès 2024 ne devrait pas arranger les choses. Du côté des États-Unis, les instances judiciaires sont également en pleine bataille pour rendre l'App Store et son système de paiement plus ouvert et plus juste que ce qu'il n'est actuellement à leurs yeux. La bataille s'annonce intense.



