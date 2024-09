Apple TV+ : la série Masters of the Air bat des records d’audience

Apple communique très peu sur les audiences des programmes d’Apple TV+, cependant, quand un programme atteint des records d’audience, l’entreprise ne peut s’empêcher de le partager avec les médias. Un joli succès a lieu en ce moment dans le catalogue d’Apple TV+, la série Masters of the Air est en train de battre tous les records des autres contenus originaux qui sont sortis jusqu’à aujourd’hui !

Une série qui devient très populaire

Apple TV+ vient de frapper un grand coup avec sa nouvelle série “Masters of the Air”, qui a pris son envol vers des sommets inégalés d’audience. Dès son lancement, cette série événement a capté l’attention d’un nombre record d’abonnés, surpassant tous les précédents programmes originaux de la plateforme lors de son premier week-end de diffusion. Un démarrage en trombe qui annonce la couleur d’un succès retentissant.



Mais ce n’est pas tout. “Masters of the Air” n’a pas seulement conquis le cœur des spectateurs par son histoire captivante; elle a aussi propulsé Apple TV+ vers de nouveaux horizons. La semaine suivant le 26 janvier (date du lancement de la série) le service de streaming a vu son audience bondir de 65 %. Un véritable effet domino qui montre l’impact considérable de la série sur l’attractivité globale d’Apple TV+.

Depuis son lancement, Masters of the Air a stimulé une croissance à deux chiffres dans plus d’une centaine de pays, prouvant son succès international. Un tel succès n’est pas étranger au budget colossal alloué à la production de cette épopée en 9 épisodes. Avec un investissement de 250 à 300 millions de dollars, “Masters of the Air” a mis le paquet sur le casting, les décors, les modèles d’avions B17 et les effets visuels, pour un résultat visuellement époustouflant et immersif.



Derrière ce triomphe, on trouve un trio de producteurs de légende : Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman, qui renouent avec l’esprit de “Band of Brothers”. Leur expertise et leur passion transparaissent à travers chaque scène, ce qui renforce le lien entre “Masters of the Air” et ses prédécesseurs.



“Masters of the Air” nous transporte à huit kilomètres d’altitude, au cœur des missions périlleuses d’un équipage de bombardier B17, surnommé la “Forteresse volante”. Au-delà des lignes ennemies, ces onze hommes font face à l’adversité, combattant non seulement les chasseurs allemands mais aussi leurs propres peurs et incertitudes. Cette immersion dans l’effort de guerre aérien de la Seconde Guerre mondiale donne une perspective humaine et saisissante sur le courage, la fraternité et le sacrifice.



La série est servie par un casting étoilé incluant Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, et d’autres talents. Chaque vendredi, un nouvel épisode est dévoilé, avec la grande finale prévue pour le 15 mars.



Source