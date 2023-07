Bon plan : plusieurs bracelets pour Apple Watch en promotion

Mastten Bracelet Sport Compatible avec Apple Watch 42mm 44mm 45mm 49mm, Bracelets Nylon Hommes Femmes



Le bracelet Mastten à boucle en nylon est compatible avec plusieurs séries d'Apple Watch et convient aux tailles de montre de 42mm à 49mm. Il présente une fermeture auto-agrippante robuste avec boucle métallique réglable pour un ajustement facile. Le matériau en nylon tissé double couche est respirant et empêche les irritations cutanées. Le bracelet est réglable pour différents tailles de poignet et disponible en plusieurs couleurs.



Prix : disponible dès maintenant à 10,63€ au lieu de 11,19€ (-5%)

Dirrelo 5 Pack Bracelets Compatible avec Apple Watch 44mm 45mm 42mm 49mm pour Femme Homme, Sport Silicone Bracelet



Ce bracelet pour Apple Watch, fabriqué en silicone de haute qualité, est léger et confortable pour un usage quotidien. Il comprend une boucle à double trou pour plus de sécurité, un design aéré pour la respirabilité et un aspect bicolore pour un look jeune et sportif. Il est compatible avec plusieurs modèles d'Apple Watch et disponible pour des tailles de poignet variant de 130mm à 210mm.



Prix : disponible dès maintenant à 13,59€ au lieu de 16,14€ (-16%)

Higgs 15 Pack Bracelets Compatible avec Bracelet Apple Watch 38mm 40mm 41mm pour Femme et Homme



Les bracelets Higgs pour Apple Watch, compatibles avec les versions 8 à 1, sont fabriqués en silicone durable, lisse et résistant aux rayures. Le design moderne remplace la boucle traditionnelle par une silhouette plus épurée. Ces bracelets de sport sont légers, respirants, résistants à l'eau, aux taches et à la sueur, adaptés à une utilisation quotidienne et à diverses activités. L'ensemble comprend 15 combinaisons de couleurs variées pour homme et femme, pouvant être assorties à des tenues décontractées ou de bureau.



Prix : disponible dès maintenant à 19,84€ au lieu de 20,88€ (-5%)

Higgs 6 Pack Bracelets Compatible avec Bracelet Apple Watch 40mm 38mm 41mm Femme Homme



Ce pack de 6 bracelets Higgs pour Apple Watch est compatible avec les séries 8 à 1 de l'Apple Watch. Fabriqués en nylon durable, ces bracelets résistent aux rayures et sont ajustables pour convenir aux poignets de 4,3 à 8,7 pouces. Ils sont légers, respirants, résistants à l'eau et à la transpiration, idéaux pour un usage quotidien et les activités intensives. L'ensemble propose une variété de couleurs pour hommes et femmes, convenant à des tenues décontractées ou de bureau.



Prix : disponible dès maintenant à 12,85€ au lieu de 16,99€ (-24%) + coupon -5% à cocher avant l'ajout au panier

Tobfit Bracelet en Nylon pour Apple Watch 45mm 44mm 42mm 41mm 40mm 38mm 49mm



Ce bracelet en nylon pour Apple Watch, compatible avec les séries 1 à 8 et SE, est ajustable sans outils pour des tailles de poignet de 5,5" à 9,1". Il est léger, respirant, et résistant, avec une fixation adhésive et un fermoir en acier inoxydable pour plus de sécurité. Il est idéal pour les hommes et les femmes pour tous types d'activités et s'adapte à toute tenue quotidienne.



Prix : disponible dès maintenant à 6,39€ au lieu de 7,99€ (-20%)

Bracelet en cuir compatible avec Apple Watch Band 42 mm 44 mm 45 mm



Ce bracelet en cuir pour Apple Watch, compatible avec les séries 1 à 7 et SE, est fabriqué à partir de cuir de veau de haute qualité, doux et confortable. L'installation est facile grâce à une conception à dégagement rapide et la taille peut être ajustée sans outils. Le produit est livré dans une boîte personnalisée contenant le bracelet de montre en cuir, du coton de nettoyage et de soin, idéal pour un cadeau.



Prix : disponible dès maintenant à 9,99€ au lieu de 16,99€ (-41%)

Higgs 3 Pack Bracelets Compatible avec Bracelet Apple Watch 40mm 38mm 41mm Femme et Homme



Ce pack de 3 bracelets Higgs pour Apple Watch est compatible avec les séries 1 à 8 de l'Apple Watch. Ils sont fabriqués en silicone durable, résistant aux rayures et offrent un confort élevé. Le design moderne du bracelet comprend une boucle plutôt qu'un fermoir traditionnel. Ces bracelets légers, respirants et résistants à l'eau sont idéaux pour un usage quotidien et les activités intensives. Ils viennent en trois combinaisons de couleurs pour hommes et femmes, convenant aux tenues décontractées ou de bureau.



Prix : disponible dès maintenant à 7,99€ au lieu de 304,52€ (-47%)