La connexion avec Apple n'est plus obligatoire dans les apps

Les changements historiques annoncés par Apple cette semaine n'ont pas fini de nous surprendre. La firme, soumise à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), a modifié de nombreux aspect de son règlement entourant l'App Store. Parmi eux, nous avons trouvé la "connexion avec Apple". Cette fonctionnalité jusque-là obligatoire pour les développeurs intégrant des systèmes de connexion rapide type "Google Sign-In" ou "Facebook Login". Dorénavant, elle est facultative pour les développeurs.

Les développeurs ne plus contraints d'adopter "Sign in with Apple"

En marge des principaux changements d'Apple dans l'Union européenne (qui ne s'appliquent quasiment pas à l'iPad), la firme de Cupertino a expliqué qu'elle autorisait enfin les applications de cloud gaming et les plateformes comprenant des mini-apps et mini-jeux partout dans le monde. De quoi ravir Xbox, GeForce et compagnie.

Aujourd'hui, Apple propose de nouvelles options pour la fourniture d'expériences in-app aux utilisateurs, notamment la diffusion en continu de jeux et de mini-programmes. Les développeurs peuvent désormais proposer une application unique capable de diffuser en continu tous les jeux proposés dans leur catalogue.

Les applications pourront également offrir de meilleures possibilités de découverte pour les jeux en streaming, les mini-applications, les mini-jeux, les chatbots et les plug-ins qui se trouvent dans leurs applications.

Mais la société américaine a également précisé qu'elle faisait sauter un autre verrou, avec l'abandon de l'obligation de sa fonctionnalité "Sign in With Apple", introduite en 2019 auprès des développeurs.

Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, "Sign in With Apple" est une option qui permet de se connecter facilement sur un site ou dans une application à l'aide de son Apple ID. Lors de l'authentification, la firme californienne propose la possibilité de masquer son adresse mail en envoyant au site une adresse mail virtuelle qui s'occupera de vous transférer les mails sur votre vraie boite. Tout est automatique, même la création de l'adresse virtuelle.



Voici ce que dit le communiqué d'Apple :

Conformément à sa mission de protection de la vie privée des utilisateurs, Apple met à jour ses directives d'évaluation de l'App Store pour l'utilisation de Sign in with Apple. Sign in with Apple permet aux utilisateurs de se connecter facilement à des applications et à des sites web à l'aide de leur identifiant Apple et a été conçu dès le départ dans un souci de confidentialité et de sécurité. À partir d'aujourd'hui, les développeurs qui proposent des services de connexion tiers ou sociaux dans leur application auront la possibilité d'offrir "Sign in with Apple" ou de proposer à la place un service de connexion équivalent axé sur la protection de la vie privée.

Depuis septembre 2019, si une application prenait en charge un service de connexion tiers, elle devait également intégrer la connexion avec Apple. Nous avons retrouvé les anciennes "guidelines" qui mentionnent la "Connexion avec Apple" :

4.8 Sign in with Apple



Les applications qui utilisent exclusivement un service de connexion tiers ou social (tel que Facebook Login, Google Sign-In, Sign in with Twitter, Sign In with LinkedIn, Login with Amazon, ou WeChat Login) pour configurer ou authentifier le compte principal de l'utilisateur avec l'application doivent également proposer Sign in with Apple comme option équivalente. Le compte principal d'un utilisateur est le compte qu'il établit avec votre application pour s'identifier, se connecter et accéder à vos fonctionnalités et services associés.

La connexion avec Apple n'est pas nécessaire si



Votre application utilise exclusivement les systèmes de configuration de compte et de connexion de votre entreprise.

Votre application est une application éducative, d'entreprise ou commerciale qui exige que l'utilisateur s'identifie avec un compte éducatif ou d'entreprise existant.

Votre application utilise un système d'identification des citoyens ou un identifiant électronique soutenu par le gouvernement ou l'industrie pour authentifier les utilisateurs.

Votre application est un client pour un service tiers spécifique et les utilisateurs doivent se connecter directement à leur compte de messagerie, de média social ou autre tiers pour accéder à leur contenu.

Apple ne dit pas que ce changement est dû à la loi européenne, mais, curieusement, il a été annoncé en même temps que ceux induits par la DMA. La société dirigée par Tim Cook a certainement senti qu'il s'agissait d'un point qui pouvait être utilisé contre elle dans un futur proche. Plusieurs pays montent des dossiers pour dénoncer la main-mise d'Apple, attaquant notamment la commission de 30 %, les obligations des développeurs ou encore le système de paiement. Ce dernier a été assoupli dans l'Union européenne donc, mais aussi récemment aux États-Unis. Et depuis plus d'un an, c'est aussi le cas en Corée du Sud et aux Pays-Bas. À chaque fois, l'entreprise a concédé le minimum, en autorisant les développeurs à utiliser d'autres méthodes de paiement, mais en conservant une commission de 27 %.



Après tout, la firme a créé un écosystème complet depuis bientôt dix-sept ans. Les clients et / ou développeurs ne voulant pas être contraints peuvent aller chez Android par exemple. En suivant la logique de l'Union européenne, on pourrait imaginer Sony forcé de s'ouvrir aux jeux Xbox.



Vous êtes d'ailleurs nombreux à critiquer l'attitude de la Commission Européenne, qui fragilise la sécurité des appareils Apple avec ce genre de mesure. L'ouverture aux magasins d'applications tiers va sans doute apporter son lot de virus et autres malwares, sans compter des applications tendancieuses... Qu'en pensez-vous ?