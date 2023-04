Tuto : vous avez oublié le mot de passe de votre Apple ID ? Voici comment le réinitialiser !

Vous souhaitez télécharger une nouvelle application sur l'App Store et vous avez malheureusement oublié le mot de passe de votre Apple ID ? Cette mésaventure arrive à des milliers de personnes à travers le monde au quotidien. Face à cette situation désagréable, Apple propose une approche simple de la réinitialisation du mot de passe de votre Apple ID !

Voici comment changer le mot de passe de votre Apple ID si vous ne l'avez plus

Chaque personne a sa propre méthode avec les mots de passe, certains l'écrivent sur un papier et le cache à leur domicile, d'autres utilisent une approche plus moderne avec des gestionnaires de mots de passe comme 1Password et la dernière catégorie de personnes préfère tout retenir, mais c'est parfois plus compliqué qu'on le pense !



Avec votre Apple ID, il existe une solution simple et efficace pour réinitialiser votre mot de passe si vous l'avez égaré. En effet, Apple vous a déjà préparé le terrain dans les réglages de votre iPhone. Le procédé est très simple et tout est fait pour que vous n'ayez pas besoin de contacter le support technique par téléphone ou faire un déplacement en Apple Store.

Voici le chemin à suivre :

Prenez votre iPhone et ouvrez l'application Réglages. Tout en haut de l'application, vous apercevrez votre nom et prénom ainsi qu'une photo ou un Memoji. Appuyez sur votre nom. Accédez à "Mot de passe et sécurité", il s'agit de la deuxième ligne en dessous de "Nom et coordonnées". Un petit chargement de 4-5 secondes va avoir lieu. Une nouvelle page apparaît. Appuyez sur "Modifier le mot de passe", c'est la première ligne. Saisissez le code de votre iPhone, celui que vous faites pour déverrouiller votre iPhone quand vous n'utilisez pas le Touch ID ou le Face ID.

Dès que le code sera saisi, Apple vous proposera de choisir un nouveau mot de passe puis de le confirmer. Attention, il y a une exigence sur la solidité du mot de passe, vous devrez avoir au minimum 8 caractères, au minimum 1 chiffre, une majuscule et une minuscule.



Une fois que vous aurez mis votre nouveau mot de passe, vous pourrez valider en haut à droite avec "Modifier". Une pop-up apparaîtra immédiatement pour vous proposer de déconnecter tous les autres appareils qui utilisent votre identifiant Apple. Si vous avez un iPad, un Mac, une Apple TV... Vous devrez après vous reconnecter avec le nouveau mot de passe si vous acceptez cette requête.



Au cas où vous rencontrez un problème avec ce tutoriel, il est possible de réinitialiser le mot de passe de son Apple ID depuis une page web dédiée, rendez-vous sur iforgot.apple.com !