Apple aurait déjà signé un accord pour diffuser le football américain

Medhi Naitmazi

Nous le savons depuis un moment, Apple est intéressé par les droits de streaming du « Sunday Ticket » de la Ligue nationale de football américain. La société dirigée par Tim Cook qui vient de débuter la diffusion de matchs de baseball avec la MLB aurait en réalité déjà signé un accord avec la NFL pour le « Sunday Ticket » d’après le média Puck News.

Un public différent pour Apple TV+

L’information provient de Matthew Belloni de Puck News dans un rapport qui affirme que l'accord est "réellement conclu", selon l'une de ses sources, et qu'il est gardé secret à la demande d'Apple.

Mes sources disent que c'est à Apple de perdre, à ce stade. (Une source m'a dit ce week-end que l'accord est en fait conclu et qu'il est gardé secret à la demande d'Apple, ce que je n'ai pas confirmé et dont je ne suis pas sûr ; Apple ne fait aucun commentaire). Ce serait logique : Même après avoir remporté plusieurs Emmys et l'Oscar du meilleur film, le PDG Tim Cook a déclaré qu'Apple n'en était qu'aux premiers jours de la vidéo premium, et rien n'est plus premium que le football de la NFL. De plus, cela expliquerait la récente incursion d'Apple dans les événements en direct et la publicité avec les matchs de la MLB.

Bien évidemment, cette information aux sources anonymes et non confirmée doit être prise avec les pincettes habituelles. Néanmoins, il est certain qu’Apple était en pourparlers avec les dirigeants de la NFL l'année dernière et qu’elle souhaite ardemment agrémenter son service de streaming. Reste à voir si la concurrence d'autres réseaux de télévision et de sociétés technologiques comme Amazon s'est manifestée.



Actuellement, le « Sunday Ticket » est diffusé sur DirecTV, mais les droits sont mis aux enchères car l'accord de la NFL avec DirecTV expire après la saison 2022. DirecTV a payé environ 1,5 milliard de dollars pour les matchs, mais celui qui obtiendra les droits pour la saison 2023 paiera probablement environ 2,5 milliards de dollars, ce qu’Apple serait prêt à proposer.



Si Apple remporte l'appel d'offres pour le « Sunday Ticket », les fans pourront regarder les matchs des 32 équipes de la NFL en dehors des heures de grande écoute sur Apple TV+. Sunday Ticket rejoindrait alors Friday Night Baseball, qu'Apple diffuse chaque vendredi dans le cadre d'un accord avec la Major League Baseball.



Vous pensez que diffuser la NFL, la NBA ou encore du football pourrait permettre à la firme de dépasser Netflix ?