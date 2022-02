Apple prêt à casser sa tirelire pour diffuser la NFL (2 milliards !)

Apple serait à nouveau en pourparlers avec la NFL pour acquérir les droits de diffusion des matchs du Sunday Ticket. Selon un nouveau rapport publié cette semaine par le Sports Business Journal, Amazon et Apple sont les "favoris" pour acquérir les droits de la compétition à partir de 2023.

Un ticket d’entrée à 2 milliards ?

Apple pourrait acquérir les droits du NFL Sunday Ticket pour 2 milliards de dollars.



Le NFL Sunday Ticket, pour ceux qui ne le savent pas, est un forfait sportif qui diffuse chaque semaine les matchs de la saison régulière de la NFL, le championnat de football américain. Le forfait est actuellement vendu par DirecTV avec des forfaits allant de 300 à 400 dollars par saison.



Le rapport indique que les négociations sont toujours en cours et pourraient rapidement évoluer. Apple et Amazon seraient les favoris, mais Disney est également impliqué. Le rapport indique toutefois que l'offre de Disney est "bien inférieure au montant dont Apple et Amazon ont discuté."



En l'état actuel des choses, DirecTV détient les droits sur le bouquet NFL Sunday hors marché, mais ne devrait pas renouveler son accord lorsqu'il expirera après la saison 2023. DirecTV paie environ 1,5 milliard de dollars par an dans le cadre de cet accord, mais ce rapport suggère qu'un contrat entre l’un des deux géants et la NFL pourrait valoir plus de 2 milliards de dollars par an.



En outre, DirecTV serait en train de négocier un accord séparé avec la NFL qui lui donnerait une licence commerciale pour vendre Sunday Ticket aux restaurants, bars et autres lieux de ce type.



Apple aurait également participé à des négociations avec la NFL pour le Thursday Night Football en 2016, mais la NFL a finalement choisi Amazon pour cet accord. Amazon a d’ailleurs récupéré les droits de plusieurs compétition de football dont la Ligue 1 en France.

Si Apple finit par conclure un accord avec la NFL, cela représenterait sa première incursion majeure dans le sport en direct. Le mois dernier, un rapport indiquait qu'Apple était également en "pourparlers sérieux" pour diffuser les matchs de la Major League Baseball dès la prochaine saison.