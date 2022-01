Apple prête à investir des milliards dans la diffusion du sport en direct

Il y a 3 heures

Vidéo

Alban Martin

Réagir



Selon un nouveau rapport de la société d'investissement Wedbush, Apple mène une chasse agressive aux accords potentiels qui lui permettraient de diffuser du contenu sportif en direct sur son service de streaming TV+, dans le cadre d'un effort plus large pour augmenter le nombre d'abonnements. Une approche qui ressemble à celle d'Amazon sur Prime Video qui est notamment le diffuseur officiel de certains matchs de Ligue 1.

Augmenter l'audience du service Apple TV+

Dans une nouvelle note aux investisseurs, l'analyste Dan Ives de Wedbush a déclaré qu'il interprétait la décision d'Apple de ne pas encore acquérir un studio de cinéma comme une indication claire qu'elle considère désormais la programmation sportive en direct comme un élément clé de son succès futur pour accroître l'audience de son service de streaming vidéo. Cela confirme les propos du mois de juillet dernier qui mettaient en avant un accord potentiel entre Apple et la NFL.



Apple n'a jamais daigné fournir de détails sur le nombre d'abonnés à Apple TV+ depuis le lancement du service de streaming, mais les différents analystent estiment qu'il y a environ 20 millions d'abonnés payants, et 45 millions de téléspectateurs au total, la différence étant constituée d'essais gratuits inclus. Un chiffre intéressant mais bien loin des mastodontes du secteur que sont Disney+ et Netflix, ayant respectivement plus de 100 et 200 millions d'abonnés.



Sachant bien évidemment tout cela, Apple est apparemment "prête à dépenser des milliards" pour du contenu sportif en direct au cours des quatre prochaines années afin de stimuler la croissance d'Apple TV+ et d'en faire un moteur de monétisation clé dans son écosystème de services en plein essor, qui lui a rapporté 80 milliards de dollars de revenus annuels en 2021.



À date, la société de Tim Cook dépensae 7 milliards de dollars par an en contenu original pour son service. Mais avec plus de 200 milliards de dollars disponibles, l'entreprise pourrait faire un raz-de-marée avec des contrats sur la NFL, la MLB, la NCAA, la NASCAR, ou encore la NBA / WNBA. Ce serait d'ailleurs un changement majeur car, à l'heure actuelle, Apple TV+ ne prend pas en charge la télévision en direct.



Voilà qui fait écho à plusieurs rumeurs donc comme l'acquisition des droits de la NFL, mais aussi de la Major League Baseball qu'on a évoquée en début de mois. Nul doute que le "soccer", ou le football sur notre continent, pourrait être intéressant pour Apple également. Amazon vient de s'offrir 20 matchs de football de la Premier League anglaise lors de la saison 2022/23, et la société a conclu un accord pour diffuser les matchs de "Thursday Night Football" à partir de cet automne, pour lequel elle a payé plus d'un milliard de dollars.



Vous pensez que diffuser du sport pourrait permettre à la firme de dépasser Netflix et Disney+ ? L'analyste de Wedbush pense en tout cas que l'action AAPL pourrait dépasser les 200$ en 2022.