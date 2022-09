Apple One va débarquer chez l'opérateur américain Verizon

En France, nos opérateurs mobiles se battent tous les mois pour proposer les offres mobiles au plus bas prix avec l'enveloppe de data la plus élevée. Aux États-Unis, le combat n'est pas le même qu'en France, les opérateurs proposent des tarifs onéreux, mais essaient d'apporter le plus de services possible pour faire la différence face à la concurrence.

Verizon va inclure Apple One

Selon un rapport de MacRumors, on apprend d'une source anonyme de l'opérateur Verizon que celui-ci deviendra bientôt le premier opérateur américain à fournir Apple One comme un avantage gratuit avec certains forfaits mobiles qui sont proposés dans son catalogue. La disponibilité de l'option Apple One devrait être accessible en même temps que le lancement de la gamme iPhone qui devrait avoir lieu au cours du mois de septembre.



Si vous êtes résident aux États-Unis, vous pourrez profiter d'Apple One à partir du forfait "5G Get More", un abonnement qui coûte tout de même 90 dollars par mois (soit 90,61€). Il s'agit d'un forfait qui propose (en plus de nombreux avantages liés au service) de la 5G en illimité.

Les clients qui seront prêts à dépenser 90 dollars par mois auront :

Apple One

Google Play Pass

Disney+

Hulu

ESPN+,

600 Go de stockage dans le Verizon Cloud

Ainsi qu'une multitude d'autres avantages qui permettent à Verizon d'avoir des arguments de poids quand un client hésite à choisir le forfait mobile qui lui conviendra.



Il y a quelques semaines, l'opérateur EE (cette fois-ci au Royaume-Uni) a mentionné son intention de proposer lui aussi prochainement Apple One dans certaines de ses offres mobiles. Les opérateurs savent que les services d'Apple sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs et qu'ils peuvent devenir de véritables leviers pour convaincre un client de souscrire à une offre plus coûteuse qu'il avait initialement prévu.



Les conseillers mettent en général en avant les économies que peuvent engendrer des forfaits comme celui de Verizon, le client n'a plus besoin de payer ses abonnements Disney+, Apple One, du stockage dans le cloud...



Pour Apple, ces accords avec les opérateurs mobiles sont du pain béni, car cela permet à l'entreprise de générer de nouveaux revenus auprès d'abonnés qui n'auraient peut-être jamais souscrit à ses services. Autre avantage, les parts de marché d'Apple Music, d'Apple Arcade, d'Apple TV+... profitent de ces adhésions via les opérateurs. Cela permet à Apple de réduire la différence de quantité d'abonnés avec des géants comme Spotify, Disney+ ou encore Netflix.



Que ça soit pour Verizon ou EE, aucune date précise n'a été communiquée pour le lancement de l'option Apple One. Il se pourrait que cela se fasse au cours du mois de septembre ou au plus tard avant 2023.