L'opérateur britannique EE a annoncé inclure Apple One dans l'un de ses forfaits

Sur le marché des opérateurs mobiles, inclure un service de streaming dans un abonnement n'est pas quelque chose de nouveau. Aux États-Unis, il est courant d'avoir Netflix ou Disney+ dans son forfait mobile. Cependant, inclure un pack de services comme Apple One, c'est une première mondiale. L'opérateur EE va inclure dès le 31 août l'abonnement Apple One dans son forfait "Full Works".

EE x Apple

Selon un communiqué de presse d'EE repéré par 9to5Mac, le forfait mobile "Full Works" commencera à offrir Apple One dès le 31 août 2022, les abonnés pourront profiter de services populaires comme Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud+ avec 50 Go de stockage.



L'accord passé avec la firme de Cupertino couvre l'Apple One Individuel, le pack le moins cher à 14,95£, mais rien n'empêche après d'ajouter quelques livres supplémentaires pour profiter de l'abonnement Famille ou Premium afin de partager les accès avec des membres de sa famille.

L'opérateur britannique EE fait déjà confiance à Apple depuis plusieurs années, les abonnés peuvent ajouter des services du géant californien de manières individuelles dans leur forfait mobile, il existe des options Apple Music, Apple Arcade et Apple TV+. Cependant, à la différence d'Apple One, l'activation se faisait toujours de manière séparée.

Pour le moment, il est impossible de savoir si d'autres opérateurs mobiles au Royaume-Uni comme dans le reste du monde rejoindront le mouvement.



Source