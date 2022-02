Une femme britannique commande un iPhone 13 Pro chez son opérateur et reçoit du savon !

Il y a 1 heure

iPhone

William Teixeira

Réagir



Ce type d'expérience est extrêmement rare lors d'une commande en ligne, mais quand cela arrive, c'est une frustration garantie au moment de l'ouverture du carton. Une femme qui réside à Londres a décidé de s'offrir l'iPhone 13 Pro Max, souhaitant un prix attractif, elle s'est rapprochée de son opérateur Sky Mobile.

Du savon à la place d'un iPhone

Dans le cadre de l'ouverture d'un contrat mobile avec un engagement de 36 mois, Khaoula Lafhaily, 32 ans, a choisi de commander un iPhone 13 Pro Max chez Sky Mobile.

Après la confirmation de la transaction, l'opérateur a émis une demande vers son service logistique pour que le modèle d'iPhone commandé soit emballé et expédié au domicile de sa nouvelle cliente.



Une fois le colis remis au transporteur, celui-ci a fait face à un léger retard qui a duré 24 heures, sur le suivi de colis, Lafhaily a pu apercevoir le message "votre envoi est bloqué dans la circulation", comme cela peut arriver de temps en temps, la cliente ne s'est pas inquiétée.

Le problème a rapidement été découvert dès le déballage, au lieu de voir la boîte contenant l'iPhone 13 Pro Max, la jeune femme a aperçu une bouteille de recharge de savon bleu...

Au média Wales Online, la nouvelle cliente explique :

Pouvez-vous imaginer ? J'étais complètement sous le choc et j'avais vraiment besoin du téléphone.

Dès la réception du colis, le premier réflexe a été de contacter le service client de Sky Mobile pour signaler l'absence de l'iPhone 13 Pro Max dans le colis. L'opérateur a immédiatement ouvert une demande d'enquête auprès du transporteur pour tenter de savoir qu'est-ce qui s'était passé entre l'expédition et l'arrivée chez le destinataire.

Le transporteur a rapidement effectué deux autres livraisons les jours qui ont suivi, mais malheureusement à chaque fois il n'y avait pas l'iPhone 13 Pro Max commandé à dans les colis.



Aujourd'hui, cela fait une semaine que Khaoula Lafhaily attend son iPhone 13 Pro Max et qu'elle n'a plus de contact avec Sky Mobile. Ce qui est délicat, c'est qu'elle a accepté un contrat avec un engagement sur une longue durée pour rentabiliser l'avantage financier sur l'iPhone lors de la commande.



Pour le moment, l'enquête entre l'opérateur et le transporteur est toujours en cours, il y a de grandes chances que cela se conclut sur un remboursement ou sur le renvoi d'un nouvel iPhone 13 Pro Max. Évidemment, l'opérateur mobile sera de son côté dédommagé par l'assurance du transporteur qui couvre ce genre de problème lors de l'acheminement de colis.



Via