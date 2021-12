Le casque AR/VR d'Apple optimisé pour les jeux, les médias et la communication

Les rumeurs sur le ou les casques de réalité mixte et de réalité augmentée d'Apple ont repris de plus belle. Et encore une fois, Mark Gurman de Bloomberg nous donne quelques billes supplémentaires sur le calendrier et les fonctionnalités à venir pour le casque et les futures lunettes, les fameuses Apple Glass. Des informations publiées dans sa newsletter "Power On" et qu'on a reçu il y a quelques minutes.

Que pourra-t-on faire avec le casque Apple ?

Pour commencer, le journaliste américain ne croit pas que le premier casque de réalité mixte d'Apple remplacera le Mac, l'iPhone ou l'iPad. Il parie plutôt qu'il se concentrera sur trois domaines principaux : les jeux, la consommation de médias et la communication. Il écrit :

Le jeu devrait être un axe fort de la machine, d'autant plus qu'elle disposera de plusieurs processeurs, d'un ventilateur, d'écrans extrêmement haute résolution et de son propre App Store. Attendez-vous à ce qu'Apple positionne l'appareil comme un rêve pour les développeurs de jeux. Ensuite, la consommation de médias. Je m'attends à ce qu'Apple travaille avec des partenaires médias pour créer du contenu qui pourra être regardé en VR sur l'appareil. Troisièmement, les communications. Attendez-vous à ce que les Animojis et une expérience VR de type FaceTime soient le Zoom du nouvel âge.

Bien que l'avenir d'Apple concernant son casque de réalité mixte semble prometteur, tout dépendra des développeurs et des clients qui soutiendront le produit. En octobre, Gurman a évoqué le fait que ce produit sera "coûteux", car la société prévoit de lancer le casque de réalité mixte très haut de gamme avec notamment un affichage de premier ordre (3000dpi) et un prix costaud autour des 3000$. Pour cela, la société mise sur ses dernières puces M1 Pro et M1 Max et pourrait même aller plus loin en termes de performances. En gros, la firme n'a "qu'à assembler toutes les pièces" pour le côté matériel, le logiciel étant encore en chantier.



Le premier casque d'Apple devrait donc être de type "réalité mixte". Cela signifie qu'il aura à la fois des capacités AR et VR. Bien que l'on puisse jouer dans les deux environnements, Gurman explique que la réalité virtuelle est ce qu'il faut pour les jeux très performants avec des graphismes de haut niveau.

C'est ce que vise le premier casque d'Apple : une expérience de réalité mixte capable de gérer des jeux en réalité virtuelle de haute qualité avec des puces rapides et des écrans haut de gamme.

Si le casque de réalité mixte est important pour la marque qui ouvrira un nouveau segment, l'analyste Ming-Chi Kuo voit plus loin et notamment les Apple Glass. Grâce à un processeur bien plus efficient, il faudra qu'Apple réussisse à miniaturiser encore un peu plus ses composants pour proposer des lunettes d'ici 2 ou 3 ans. Certains évoquent même des partenariats avec les mutuelles pour les faire rembourser dans une grande partie des pays. Kuo pense même que les Apple Glass remplaceront l'iPhone d'ici 10 ans...