Apple Reality Pro : le casque serait vendu au prix de 2 399€ en France

Depuis plusieurs mois, toutes les rumeurs se sont mises d'accord pour déclarer que le prix du casque à réalité mixte d'Apple sera bien plus élevé que celui du PSVR 2 de Sony et du Meta Quest 2 de Meta. Cette différence de coût serait directement liée aux composants à l'intérieur du casque d'Apple, le géant californien aurait choisi du haut de gamme sans faire de sacrifices pour réduire le prix facturé aux clients !

2399€ pour le casque AR/VR d'Apple ?

Il ne fait aucun doute que le casque à réalité mixte que va annoncer Apple ce soir va attirer énormément de consommateurs qui vont vouloir le tester et surtout le précommander afin de le recevoir à son lancement. Toutefois, cet engouement pourrait être limité à cause de la tarification que va choisir Apple. Alors que la plupart des casques de réalité virtuelle concurrents sont disponibles à moins de 700€ en France et à l'international, Apple devrait viser un prix nettement plus important !



Le géant californien compte sur les passionnés de VR et d'AR ainsi que ses clients fidèles de son écosystème qui sont très nombreux à travers le monde pour acheter son nouveau produit. La première rumeur qui a mentionné le prix du casque à réalité mixte d'Apple est apparue en 2021, The Information déclarait que l'Apple Reality Pro pourrait être commercialisé au prix de 3 000$, soit plus cher qu'un MacBook Pro d'entrée de gamme.

Ce prix a rapidement terrifié les clients qui prévoyaient de l'acheter, ce qui est compréhensible quand on sait que la concurrence propose, elle aussi, des caractéristiques très intéressantes à un prix largement plus abordable. En réalité, la différence, c'est que les autres acteurs du marché acceptent de sacrifier leur marge de bénéfice pour augmenter les ventes, chose qui n'est pas du tout dans l'ADN d'Apple.



À quelques heures de l'annonce, une nouvelle rumeur qui nous vient d'Asie par le blog Naver affirme détenir une nouvelle information cruciale à propos du tarif qui sera annoncé par Apple ce soir pour son premier casque de réalité mixte.

Ce prix de départ serait de 1 999$, soit 2 399€ en France en prenant en compte la TVA.



La marge de bénéfice d'Apple serait globalement faible si ce prix se confirme, car selon d'autres rapports, le coût de fabrication du casque Reality Pro serait d'environ 1 500$ l'unité. Le conseil d'administration d'Apple aurait-il donné son feu vert pour vendre le casque AR/VR avec une faible marge de bénéfice ? Ce serait une première dans l'histoire d'Apple pour un produit haut de gamme.



Plus que quelques heures avant la réponse !

La firme de Cupertino va-t-elle aller sur un tarif raisonnable ou au contraire ira dans l'abus avec un casque AR/VR qui sera inaccessible pour le grand public ?



