Le casque Apple Vision de base serait vendu 1 999 $ sans l’écran EyeSight

Encore une rumeur sur le prochain Vision. D’après la dernière lettre dominicale « Power On » de Mark Gurman, Apple est toujours sur la bonne voie pour lancer le casque Vision, version moins chère, dès l’année prochaine, avec un prix d’environ 2000 $. Plus tôt cette année, Apple a lancé le Vision Pro à 3499 $, puis 3 999 € en France, mais il semble que la société se concentre maintenant sur le développement d’un successeur plus abordable. Le prix étant le principal frein à son adoption.



L’entreprise aurait même mis en pause le développement du Vision Pro 2 pour se concentrer sur cette version moins coûteuse.

Un prix presque divisé par deux

Notre ami journaliste indique que le casque d’entrée de gamme utilisera probablement un processeur moins performant et des matériaux moins coûteux. Alors que le Vision Pro est équipé de la puce M2, la version moins chère pourrait être équipée d’une puce de la série A, comme l’A18 Pro, qui offre des performances similaires à celles de la puce M1. Ou tout simplement une puce M1.

En ce qui concerne les matériaux, le nouveau casque pourrait intégrer davantage de composants en plastique au lieu du design premium en aluminium et en verre du Vision Pro. Une différence que l’on retrouve peu ou prou sur l’iPhone et l’Apple Watch.



Le rapport précise également que le modèle moins cher abandonnera probablement la fonction EyeSight présente sur le Vision Pro. EyeSight, qui utilise des écrans lenticulaires pour montrer les yeux de l’utilisateur aux personnes environnantes, est considéré comme une fonctionnalité intéressante mais coûteuse. Son retrait permettrait de réduire drastiquement les coûts du nouveau casque.



Apple s’attend à ce que le casque Apple Vision moins cher se vende deux fois plus que le Vision Pro, mais ce dernier étant boudé, la gamme pourrait rester assez confidentielle. Par ailleurs, un Vision Pro 2 avec une puce plus rapide est prévu pour 2026, mais sans grand changement par ailleurs. Pour mémoire, les analystes tablent sur le Vision Pro 3 pour une véritable évolution.



Dans tous les cas, Apple restera au moins six fois plus cher que Meta, son concurrent direct.