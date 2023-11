Tim Cook rassure à nouveau les investisseurs sur l'intelligence artificielle chez Apple

Depuis le début de l'année, l'intelligence artificielle est partout dans notre quotidien, en partie grâce à OpenAI et son service ChatGPT qui a surpris tous les géants de la technologie comme Apple qui ne pensaient pas forcément qu'une telle innovation arrive en 2023. Toutefois, la firme de Cupertino assure qu'elle ne reste pas les bras croisés, des projets majeurs avec de l'IA sont en cours en interne, il y a énormément d'investissement et des fonctionnalités IA sont déjà sur iOS 17 !

Encore une fois, Tim Cook a été questionné par les investisseurs sur l'intelligence artificielle, beaucoup craignent qu'Apple cumule du retard face à OpenAI et ChatGPT ou encore Google avec Bard. Tim Cook a rassuré en affirmant que l'IA est prise très au sérieux chez Apple, le PDG a expliqué que même s'il n'y a pas de chatbot disponible à l'heure actuelle dans l'écosystème, Apple a déjà bien avancé sur plusieurs fonctionnalités "boosté à l'IA".

Voici sa déclaration :

Si vous faites un zoom arrière et regardez ce que nous avons fait avec l'IA et l'apprentissage automatique et comment nous l'avons utilisé, il s'agit d'une technologie fondamentale qui fait partie intégrante de chaque produit que nous expédions.



Lorsque nous avons mis en ligne iOS 17, il comprenait des fonctionnalités telles que la voix personnelle et la messagerie vocale en direct. L'IA est au cœur de ces fonctionnalités. Vous pouvez aller jusqu'aux fonctionnalités vitales de la montre et du téléphone, comme la détection des chutes, la détection des accidents et l'ECG sur la montre. Ceux-ci ne seraient pas possibles sans l'IA. Nous ne les étiquetons pas comme tels, parce que nous les avons étiquetés en ce qui est l'avantage pour le consommateur, mais la technologie fondamentale derrière cela est l'IA et l'apprentissage automatique.