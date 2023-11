Tim Cook assure que les ventes de Mac vont aller mieux (avec la puce M3)

Comme vous avez pu le constater dans les derniers résultats financiers d'Apple, il y a de bons points comme la hausse du bénéfice net, le chiffre d'affaires plus que positif, les ventes d'iPhone en hausse ou encore les services qui réalisent une performance incroyable. Toutefois, il y a aussi de mauvais points, on pense par exemple aux ventes d'iPad... et les ventes de Mac qui ont dégringolé d'une manière spectaculaire !

Les choses vont aller mieux pour les ventes de Mac assure Tim Cook

Apple a récemment dévoilé ses résultats financiers, révélant une baisse inquiétante des ventes de Mac à 7,6 milliards dollars, soit une chute de 34 % par rapport au chiffre d’affaires de 11,5 milliards dollars du trimestre de l'année dernière. Luca Maestri, le directeur financier chez Apple, attribue ce ralentissement à des conditions de marché peu favorables ainsi qu'à des comparaisons difficiles avec l’année 2022, qui avait vu des performances exceptionnelles de la gamme Mac.



La fin du mois d’octobre 2023 a cependant été marquée par l'introduction des très attendus processeurs Mac M3, M3 Pro et M3 Max, promettant une performance encourageante. Les recettes générées par ces nouveaux Mac seront comptabilisées dans les résultats financiers du trimestre de décembre 2023.

Dans une récente interview avec CNBC, Tim Cook a partagé ses perspectives positives concernant les ventes de Mac pour la période des fêtes. Selon lui, les nouveaux modèles M3 devraient contribuer de manière significative au chiffre d’affaires de l’entreprise :

Je pense que le Mac va avoir un trimestre nettement meilleur au trimestre de décembre. Nous avons le M3, nous avons les nouveaux produits, et nous n'avons pas le phénomène de comparaison d'une année sur l'autre.

À l’approche des fêtes, la bonne nouvelle pour les consommateurs et les investisseurs est la disponibilité apparemment abondante des stocks pour ces modèles récents. Cela suggère que l’on pourrait éviter les problèmes de pénurie souvent associés aux lancements de nouveaux produits Apple.



Tim Cook a aussi tenu à rappeler que le marché des ordinateurs personnels est particulièrement compliqué depuis le début de l'année. Que ce soit Asus, HP ou d'autres acteurs, les récentes analyses de marché ont toutes pointé du doigt des difficultés comparées à l'année 2021 et 2022.



Le PDG d'Apple précise également que si les ventes de Mac ont été faibles, Apple s'est rattrapé sur d'autres segments, Cook mentionne par exemple les services qui ont réalisé une performance à couper le souffle au cours du trimestre, il a assuré que chaque service principal a battu un record.



Source