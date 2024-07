L’app Apple Store va scanner votre visage pour détecter la taille du Vision Pro

Alors que la précommande pour l’Apple Vision Pro approche aux États-Unis (19 janvier), on vient d’apprendre qu’Apple a prévu d’inclure une nouvelle fonctionnalité dans l’application Apple Store. En effet, les personnes qui possèdent un iPhone avec Face ID vont pouvoir obtenir une estimation de la taille à prendre pour le bandeau arrière de leur Vision Pro. Comme ça, impossible de se tromper avec une commande en ligne !



: Apple a confirmé le process de scan du visage, Face ID est obligatoire pour commander le Vision Pro.

La dernière idée d’Apple pour votre commande de Vision Pro

Le monde de la réalité virtuelle et augmentée s’apprête à vivre une révolution majeure avec l’arrivée du Vision Pro d’Apple, dont le lancement officiel est prévu pour le 2 février aux États-Unis. Les clients Apple pourront précommander ce bijou dès le 19 janvier à 5 heures du matin, heure du Pacifique.



La nouveauté assez surprenante au sujet du Vision Pro est la fonctionnalité de scan facial qui va être intégrée à l’application Apple Store, révélée par Aaron Perris, un contributeur de MacRumors. Cette innovation permettra aux clients de déterminer la taille idéale du bandeau arrière, ce qui assurera une expérience utilisateur optimale dès la première utilisation. Le Vision Pro, conçu pour être porté confortablement, nécessite un ajustement précis avec un bandeau adaptés (S, M ou L). Une taille inappropriée pourrait entraîner un inconfort majeur, avec l’appareil glissant ou tombant lors de mouvements de tête.

Pour anticiper ce besoin de personnalisation, Apple avait déjà mis au point l’application Head Measure and Fit, spécialement conçue pour aider les développeurs à choisir la bonne taille pour Vision Pro. Le scan facial va révolutionner également le processus d’achat, permettant aux clients de choisir la bonne taille de Vision Pro sans avoir à se rendre dans une boutique physique. Cette stratégie est un pas de plus vers l’optimisation de l’expérience en Apple Store, en réduisant les temps d’attente.



Le pack Vision Pro promet d’être riche en accessoires, avec un Solo Knit Band, un Dual Loop Band, un joint léger, et deux coussins de joint léger. De plus, les utilisateurs pourront importer ou télécharger leurs prescriptions de lentilles de contact ZEISS via l’application Santé de leur iPhone.

Une gravure pour le Vision Pro ?

Le code de l’application Apple Store a révélé une autre surprise qui n’avait pas été dévoilée jusqu’ici, il y aurait une possibilité de personnalisation par gravure pour le Vision Pro, à quel endroit précisément ? Impossible de le savoir pour l’instant. Cette découverte ajoute une touche d’exclusivité et d’individualité à un produit déjà hautement personnalisable.