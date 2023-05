Le PSVR 2 est enfin disponible chez les revendeurs

Avec sa stratégie commerciale de lancer le PSVR 2 en exclusivité sur son site Direct PlayStation, Sony a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux où les clients ont été particulièrement énervés de voir cette pratique commerciale. Visiblement, le choix de Sony n'a pas été le bon puisque les ventes du casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5 ont été bien en dessous des objectifs que s'était fixé Sony. Aujourd'hui, l'approche change... Le PSVR 2 débarque chez les principaux revendeurs !

Le PSVR 2 est disponible avec un très gros stock

Vous faites partie des consommateurs qui ont choisi d'attendre la sortie du PSVR2 chez les revendeurs pour passer commande ?

Bonne nouvelle, l'attente est définitivement terminée, Sony vient de déclencher aujourd'hui la commercialisation chez les principaux revendeurs en France comme Amazon ou encore la Fnac. Cette initiative vous permettra de profiter peut-être de réduction via des avantages fidélité ou même d'une livraison plus rapide qu'en passant par le site Direct PlayStation !



Si vous n'avez pas encore eu le temps de vous pencher sur les caractéristiques du PSVR 2 de Sony, on va vous faire un rapidement résumé de ce casque VR qui est aujourd'hui l'un des meilleurs sur le marché et des plus compétitifs en termes de prix (même si celui-ci reste élevé).

Tout d'abord, faisons un point sur ce que fournit Sony dans le packaging, c'est ce que vous verrez dès le déballage :

Le casque PSVR 2

Des écouteurs intra-auriculaires stéréo pour apporter une immersion optimale pendant vos sessions gaming

Trois paires d'embouts pour écouteurs

Deux manettes PlayStation VR2 Sense™ avec dragonnes

Un grand câble pour relier votre casque PSVR 2 à votre PlayStation 5

Un mode d'emploi

Avec le PSVR 2, vous allez en avoir plein les yeux. Le casque propose un champ de vision de 110° pour offrir la meilleure expérience dans les environnements vastes comme Horizon : Call of the Mountain et deux dalles avec la technologie OLED qui fournissent une résolution de 2000 x 2040 pixels, autrement dit l'opportunité de profiter de graphismes en 4K HDR. Pour vous faire savourer la réalité virtuelle au maximum de ses capacités, Sony a énormément travaillé sur le taux de rafraîchissement, celui-ci peut aller de 24 à 120 Hz, vous bénéficierez de toute la puissance de la PlayStation 5.

En ce qui concerne les jeux disponibles, on retrouve déjà un catalogue bien rempli, il y a des pépites comme Gran Turismo 7 qui vous met littéralement une claque par ses graphismes impressionnants, Resident Evil Village (qui nous a un peu déçu à la rédaction par des graphismes décevants et un gameplay instable), Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, The Dark Pictures: Switchback VR, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapitre 2: Retribution, No Man's Sky...



Globalement, le PlayStation VR 2 ne nous a pas déçu à la rédaction, on l'utilise plusieurs fois par semaine depuis le premier jour du lancement et il nous a conquis par sa qualité, son confort et ses performances. Bien sûr, le câble est parfois gênant pendant qu'on joue, mais il est indispensable pour profiter pleinement des performances de la PlayStation 5. C'est un compromis à faire pour avoir de beaux graphismes et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz !

Où acheter le PS VR 2 ?

Disponible depuis quelques heures, vous pouvez acquérir le PS VR 2 chez Amazon, la Fnac...

Acheter le PSVR 2 à 599€ chez Amazon

Acheter le PSVR 2 à 599€ chez la Fnac

(Éligible à la livraison en 1 jour ouvré grâce à Fnac+)

Pour le moment, c'est silence radio chez Darty, Rakuten, Cdiscount et RueDuCommerce. Il y a fort à parier que le casque sera prochainement disponible au même tarif.

Pour ceux qui souhaitent le pack avec Horizon : Call of the Mountain, il est accessible chez la Fnac à 649,99€.

Bien sûr, inutile de vous rappeler que posséder une PlayStation 5 est OBLIGATOIRE pour utiliser le PSVR 2.