Le casque AR/VR d'Apple est visible en réalité augmentée (basé sur les rumeurs)

Toutes les semaines, le casque AR/VR d'Apple fait le buzz dans l'actualité. Alors que nous détenons aujourd'hui une multitude d'informations sur ses caractéristiques et fonctionnalités, nous n'avons toujours pas de fuite visuelle, cela s'explique par l'absence d'une production dans les usines en Asie. Pour patienter encore quelques mois ou années, le média Apple Insider a produit un modèle 3D afin de donner un aperçu du futur casque AR/VR qui sera commercialisé par Apple.

Du haut de gamme avec un joli design

D'après plusieurs indiscrétions, Apple va commercialiser son premier casque de réalité virtuelle et augmentée à partir de l'année prochaine. Comme avec ses autres produits, le géant californien visera le haut de gamme en proposant jusqu'à 14 capteurs et caméras, deux écrans micro-OLED à très hautes définitions, un panneau AMOLED, une détection externe pour comprendre votre environnement, un suivi de vos yeux en temps réel pendant l'utilisation... Autrement dit, les développeurs auront une masse de technologie à leur disposition pour nous faire rêver avec de fantastiques applications qui feront du casque AR/VR d'Apple un succès international.



Si pour le moment, il est impossible de savoir à quoi ressemblera le casque, on peut tout de même compter sur quelques modèles 3D qui se baladent sur les réseaux sociaux.

Un modèle a retenu notre attention, c'est celui d'Apple Insider, le média américain explique s'être basé sur une multitude de fuites apparues ces dernières années pour créer cette image.

Le casque d'Apple devrait se rapprocher de l'Oculus Rift dans sa conception et son design, on remarque des sangles à l'épaisseur fines sur le côté et le dessus, on imagine qu'Apple va répartir le poids du casque pour donner la sensation de ne rien porter, comme ça peut être le cas avec un AirPods Max.



Il est aussi possible qu'Apple présente plusieurs couleurs pour les sangles, la firme de Cupertino a conscience que les ventes sont meilleures quand divers coloris sont proposés.

On retrouve également une face avant légèrement bombée, cela s'explique par toute la technologie qui sera derrière.



Pour visualiser le casque en réalité augmentée, il vous suffit de télécharger ce fichier en format USDZ depuis un iPhone ou iPad. Si vous êtes sur Mac, vous aurez un affichage via Preview.