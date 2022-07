Le casque AR/VR d'Apple pourrait servir à passer des appels !

Les rumeurs s'enchaînent les unes après les autres à propos du casque d'Apple qui proposera une expérience de réalité virtuelle et de réalité augmentée. La dernière en date mentionne une probable période de commercialisation et une fonctionnalité à laquelle personne n'avait pensé pour un casque AR/VR !

Les appels téléphoniques, mais uniquement dans la 2nd génération

Selon un récent rapport d'ETNews, Apple serait sur le point de définitivement boucler le développement de la première génération du casque AR/VR qui sortira en 2023. Comme les ingénieurs avancent vite sur le projet et maîtrisent toutes les technologies intégrées, la direction d'Apple aurait déjà donné son feu vert pour la préparation du second modèle du casque qui sortira normalement en 2024.



Le rapport explique que la première génération du casque se concentrera essentiellement sur les divertissements et les jeux, mais ce sera avant tout un "test grandeur nature" pour préparer l'entrée de la seconde génération qui devrait offrir plus de fonctionnalités et intéresser davantage les utilisateurs qui ne prêtent pas attention au gaming et aux divertissements.

D'après les indiscrétions qui se sont confiées à ETNews, le modèle suivant devrait opter pour un design plus léger, possèdera des caméras ultra haute définition conçues par LG Innotek et... proposera une fonctionnalité pour passer des appels vocaux. Il n’est pas mentionné si ce seront exclusivement des appels FaceTime audio ou si le casque sera capable de réaliser des appels téléphoniques classiques.



Pour revenir à la première génération du casque AR/VR d'Apple, on pourra s'attendre à un écran micro-OLED livré par Samsung (et peut-être Sony ainsi que LG Display en guise de soutien) ainsi que trois modules de détection 3D de LG Innotek.

Avant l'introduction du produit au début de l'année prochaine, les fournisseurs se prépareraient à lancer la production de masse pour le casque d'Apple au quatrième trimestre de cette année. Toutefois, le premier volume de fabrication ne devrait pas être important pour les premières semaines de disponibilité.