Le casque VR d'Apple pourrait être vendu avec un abonnement selon des analystes

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

AR/VR

Julien Russo

Après plusieurs années d'attente, Apple devrait bientôt présenter son futur casque de réalité virtuelle. Toutes les rumeurs ont affirmé jusqu'ici que ce prochain produit devrait se situer dans le haut de gamme avec un tarif qui pourrait être similaire à celui d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro. Cependant, est-ce que les consommateurs achèteront seulement le casque lors de la commande ? Pas du tout d'après des analystes, Apple pourrait aller encore plus loin en imposant un système d'abonnement.

Le casque VR avec un abonnement à renouvellement mensuel/annuel ?

Le fait qu'Apple lance un casque de réalité virtuelle est une excellente nouvelle pour démocratiser cette technologie dans les foyers à travers le monde. C'est aussi une bonne chose pour les développeurs qui auront à leur disposition un nouvel App Store et donc une opportunité supplémentaire de business en développant des applications en réalité virtuelle.

Comme vous l'avez vu, le casque VR d'Apple devrait coûter plus cher qu'un iPhone 13 Pro Max, Apple va viser le très haut de gamme quitte à mettre (comment souvent) en retrait les clients aux budgets les plus serrés.



D'après des analystes de TrendForce, le montant élevé du casque ne sera pas la seule contrainte, Apple va probablement présenter un abonnement à renouvellement mensuel ou annuel pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du casque.

Malheureusement, les analystes ne donnent pas plus d'informations, faut-il s’attendre à un abonnement pour bénéficier des services Apple, pour accéder à des applications tierces… ?

Même si un abonnement obligatoire pourrait démotiver de nombreux clients à s'acheter le casque VR Apple, ce serait en réalité l’unique solution pour créer un modèle économique rentable. Le rapport estime qu'Apple pourrait adopter une approche commerciale plutôt que consacrer son produit aux professionnels. Ce second choix réduirait considérablement les ventes et ne permettrait pas d'avoir une part de marché intéressante pour faire mal à la concurrence.



Les analystes expliquent que le casque VR d'Apple pourrait imiter la même stratégie que le Microsoft HoloLens 2, c'est-à-dire un prix élevé avec un abonnement mis à disposition pour obtenir une meilleure expérience avec un accès à des applications tierces.



Quoi qu'il en soit, Apple va arriver sur un marché déjà mature avec des acteurs populaires comme Facebook et sa marque Oculus, Microsoft avec ses HoloLens, Sony avec son PlayStation VR ou encore HTC avec ses modèles Vive.

Proposer un tarif onéreux avec en plus un abonnement pour profiter pleinement du casque ne serait pas l'idée du siècle pour attirer les consommateurs !



