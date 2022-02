Microsoft aurait abandonné le casque HoloLens 3

L'avenir du HoloLens de Microsoft s'écrit en pointillés, car l'entreprise peine à mettre en place une stratégie cohérente en matière de réalité mixte. Selon Business Insider, le géant technologique a abandonné ses plans pour ce qui aurait été le HoloLens 3 au cours des derniers mois. Une des sources du rapport pense que c'est la fin du casque. En outre, Microsoft aurait conclu un accord avec Samsung pour développer un tout nouveau dispositif de réalité mixte, ce qui a provoqué une division interne au sein de la cellule "réalité mixte".

Hardware ou software ? Telle est la question

Frank Shaw, porte-parole de Microsoft, a toutefois démenti la mort du projet HoloLens, le qualifiant de "partie essentielle des plans de [l'entreprise] pour les catégories émergentes comme la réalité mixte et le métavers." Shaw a ajouté : "Nous restons engagés envers HoloLens et le développement futur de HoloLens." L'entreprise a refusé de parler à Business Insider du partenariat en question avec Samsung.

Les employés travaillant dans le département "réalité mixte" ont déclaré que différentes factions au sein de l'équipe se disputent pour savoir sur quel domaine se concentrer. Certains pensent que l'équipe devrait se concentrer sur son propre matériel, tandis que d'autres pensent qu'il est préférable de développer une plateforme logicielle pour le métavers que d'autres entreprises peuvent utiliser, comme le système d'exploitation Windows. Une question à laquelle Apple a déjà répondu depuis longtemps en développant concomitamment les deux parties pour tous ses produits.



Certains se demandent également si Microsoft doit continuer à se concentrer sur la création de produits pour les entreprises ou si le géant de la technologie doit également créer des produits pour les particuliers. Certains affirment même que l'équipe de réalité mixte de Microsoft devrait remplir des contrats militaires. Rubén Caballero, l'ancien dirigeant d'Apple que Microsoft a embauché en 2020 pour diriger l'ingénierie des appareils HoloLens et d'autres projets, souhaite apparemment se concentrer sur les consommateurs et le métavers. Il y a apparemment une telle confusion sur ce que devrait être l'objectif de l'équipe, que Microsoft a perdu 25 employés de réalité mixte au profit de Meta en 2021, y compris des vétérans qui travaillaient pour l'entreprise depuis plus de 20 ans.



Une chose est claire, cependant : Microsoft a de grands projets pour le métavers. Lorsqu'elle a annoncé l'achat d'Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, elle a affirmé que cette acquisition fournirait des éléments de base pour le métavers. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré :