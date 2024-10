Microsoft va arrêter la production du casque HoloLens 2

Les casques de réalité mixte coûtent cher, les applications ne sont pas forcément nombreuses et la popularité de ce type de produit est très loin de la popularité des smartphones ou des tablettes. Avec son HoloLens 2, Microsoft a décidé de jeter l’éponge, l’entreprise arrête ses efforts dans le domaine de la réalité mixte et préfère laisser Apple et Meta dominer le secteur.

La fin du HoloLens 2

Microsoft s’apprête à mettre un terme à la production de ses casques de réalité mixte HoloLens 2, ce qui annonce la fin d’une ère pour la réalité mixte chez Microsoft. L’entreprise continuera à commercialiser les unités restantes pendant encore quelques mois, mais aucun nouveau modèle n’est prévu. Le HoloLens, lancé initialement en 2016 avec une version améliorée en 2019, n’a pas vu de nouveau modèle depuis plus de quatre ans, un signe pour beaucoup que l’intérêt de Microsoft pour ce produit s’est réduit.



Même si la commercialisation s’arrête, Microsoft s’engage à fournir des mises à jour de sécurité pour le HoloLens 2 jusqu’au 31 décembre 2027. Après cette date, le support logiciel prendra fin et les équipes de développement seront redirigées vers d’autres projets au sein de l’entreprise.

Retour sur le HoloLens 2 : une technologie impressionnante, mais coûteuse

Le HoloLens 2 était équipé de fonctionnalités époustouflantes, notamment l’interaction avec des hologrammes dans l’environnement réel grâce à des gestes naturels, la reconnaissance vocale et le suivi du regard. Avec un champ de vision élargi et une résolution de 2K par œil, ce casque était à l’avant-garde de l’innovation technologique. Alimenté par un processeur Snapdragon 850 et disposant de capteurs avancés, le HoloLens 2 offrait une expérience immersive avec une autonomie de 3 heures (bien meilleure que ce que propose l’Apple Vision Pro actuellement avec sa batterie externe). Cependant, son prix élevé le destinait principalement aux entreprises, rendant son adoption grand public difficile.

L’ombre d’un HoloLens 3

Une version HoloLens 3 avait été envisagée en 2022, mais le projet a été rapidement annulé suite à des problèmes internes, ce qui a enterré les espoirs de voir un successeur direct au HoloLens 2. Sans nouveau modèle à l’horizon, Microsoft semble concentrer ses efforts sur d’autres segments, comme le développement de ses ordinateurs portables, tablettes et services qui touchent les entreprises et les particuliers (contrairement au HoloLens).



Si vous êtes un professionnel et que le HoloLens 2 vous a précédemment attiré, passez commande rapidement, car les stocks vont bientôt s’épuiser et ils ne seront pas réapprovisionné. En France, le HoloLens 2 est commercialisé à partir de 3 849€, soit approximativement le coût d’un Apple Vision Pro qui est légèrement plus cher (3 999€).



