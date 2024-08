Twilio va arrêter Authy sur Mac, PC et Linux le 19 mars 2024

Twilio, la société propriétaire d'Authy, a pris une décision radicale cette semaine concernant l'avenir de ses applications pour ordinateur. Dans un article de support, Twilio a indiqué qu'elle ne supportera plus les applications Authy Desktop sur macOS, Windows et Linux, tout en précisant que ses applications mobiles continueront d'être maintenues.

L'authentification à deux facteurs d'Authy

La disparition d'Authy Desktop, l'une des rares applications tierces de génération de code à deux facteurs (2FA) sur Mac, risque de décevoir les utilisateurs qui s'étaient habitués à se connecter à des services qui nécessite ce type de connexion. Il leur faudra désormais soit passer par Authy sur téléphone, ou bien par une autre plateforme de génération de code d'accès à usage unique.

Pour les utilisateurs ayant un Mac M1, M2 ou M3, Authy suggère de télécharger la version iOS de l'application sur leur ordinateur, car les puces Apple Silicon sont capables de faire tourner les applications de l'App Store (comme iSoft par exemple). Dans le cas contraire, Authy recommande d'utiliser la version mobile ou de changer d'application d'authentification, Safari le faisant d'office depuis quelque temps. Dans ce dernier cas, le problème est qu'Authy ne proposant pas d'outil d'exportation, il faudra d'abord désactiver le 2FA sur tous ses comptes utilisés.

Authy apporte le futur de l'authentification à deux facteurs dans le confort de votre iPhone ou iPad.



L'application Authy génère des jetons sécurisés de vérification en deux étapes sur votre appareil. Elle vous aide à protéger votre compte des pirates et des hackers en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire.

Une date anticipée

Au début de l'année, Twilio a déclaré qu'elle arrêterait le support de son application de bureau en août 2024. Elle a visiblement voulu accélérer les choses, la société ayant déclaré qu'il s'agissait de "rationaliser notre attention et offrir plus de valeur aux solutions de produits existantes pour lesquelles nous constatons une demande croissante".



En clair, les applications sur ordinateur ne rapportent pas grand chose et leur maintenance bride quelque peu le développement des applications mobiles.

