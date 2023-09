Apple lance Safari 17 sur les anciens macOS Monterey et Ventura

Apple a publié Safari 17, la dernière version du navigateur Safari avec des profils, des fenêtres de navigation privée verrouillées et plus encore. Safari 17, livré d'office avec macOS Sonoma sorti hier, peut être téléchargé sur macOS Monterey et macOS Ventura, et apporte certaines des nouvelles fonctionnalités aux systèmes d'exploitation plus anciens.

Les nouveautés de Safari 17

Safari 17 introduit la prise en charge des profils, de sorte que la navigation peut être scindée en différentes parties, par exemple le travail et la vie personnelle, et il ajoute une fonctionnalité de navigation privée améliorée qui verrouille le navigateur privé lorsqu'il n'est pas utilisé.

La firme indique que la recherche a été améliorée pour fournir des résultats plus pertinents, et que plusieurs onglets peuvent être sélectionnés pour les ajouter à la barre d'onglets ou à un groupe d'onglets. Les notes de version complètes d'Apple pour la mise à jour se trouvent ci-dessous :

Safari 17 présente de nouvelles fonctionnalités, des performances encore plus rapides et une sécurité améliorée. Les profils permettent de séparer la navigation pour des sujets tels que le travail et la vie privée, en séparant l'historique, les cookies, les extensions, les groupes d'onglets et les favoris.

La navigation privée améliorée verrouille vos fenêtres de navigation privée lorsque vous ne les utilisez pas, bloque le chargement des traqueurs connus et supprime le suivi d'identification des URL.

La recherche rationalisée offre des résultats plus pertinents, plus rapides et plus faciles à lire.

La sélection d'onglets multiples vous permet de sélectionner plusieurs onglets à la fois et de les déplacer dans la barre d'onglets ou de créer un groupe d'onglets.

Toutefois, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple, il faudra vérifier la compatibilité.



Safari peut être téléchargé à partir du menu "Réglages Système" de macOS Monterey ou Ventura.