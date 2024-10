Apple publie Safari 17.4.1 sur macOS Monterey et Ventura

Il y a quelques jours, Apple a publié iOS 17.4.1 et macOS Sonoma 14.4.1, tous deux accompagnés de deux correctifs de sécurité. Pour les utilisateurs d'anciennes versions de macOS, probablement bloqués en raison de l'âge du matériel, la société basée à Cupertino vient de publier une mise à jour autonome de Safari. La version 17.4.1 du navigateur maison intègre les mêmes correctifs que ceux inclus dans macOS 14.4.1.

Apple n'oublie pas une partie des utilisateurs

Comme indiqué sur le site web d'Apple, Safari 17.4.1 corrige une faille dans la librairie WebRTC qui permettait d'exécuter du code arbitraire lors du traitement d'images. Apple indique qu'un "problème d'écriture hors limites a été résolu grâce à une meilleure validation des entrées" et attribue à Nick Galloway du Google Project Zero la découverte et le signalement de l'exploit.



La mise à jour autonome de Safari est disponible pour les Mac fonctionnant sous macOS Monterey (version 12) et macOS Ventura (version 13), car certains ordinateurs Apple ne peuvent pas être mis à jour vers macOS Sonoma (version 14). Consultez la liste des Mac compatibles avec macOS 14 Sonoma.



Notez qu'Apple, qui propose aussi Safari sur iPhone, a également publié iOS 16.7.7 pour corriger l'exploit WebRTC sur certains modèles d'iPhone et d'iPad non pris en charge par iOS 17, tels que l'iPhone 8 et l'iPhone X. La sécurité de vos données est toujours la priorité de la firme, même si vous n'avez pas un modèle récent.

Comment mettre à jour Safari sur Mac

Pour mettre à jour Safari sur un Mac, ouvrez l'application Paramètres système (ou Réglages système selon la version), cliquez sur le menu Général, puis choisissez Mise à jour logicielle.



Attendez que votre Mac trouve la mise à jour disponible, puis cliquez sur Mettre à jour maintenant.