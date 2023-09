Apple publie macOS 14 Sonoma avec plein de nouveautés

Si vous avez un Mac compatible, la nouvelle version de macOS est arrivée. Il s'agit évidemment de macOS 14 Sonoma, qui succède macOS 13 Ventura. Pour accompagner iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et tvOS 17, Apple propose un nouveau système d'exploitation pour Mac qui apporte plusieurs évolutions améliorant l'expérience et la productivité comme les profils dans Safari, les widgets interactifs, le mode jeu et plus encore comme la possibilité d'ajouter des sites au Dock.

Voici macOS 14

Présenté début juin 2023 lors de la conférence dédiée aux développeurs, la WWDC, macOS Sonoma n'a pas révolutionné le genre, mais a fait évoluer toutes les pans importants comme Safari, FaceTime, les jeux, le clavier, iMessage ou encore l'accessibilité.

Voici comment Apple présente macOS 14 Sonoma (release notes) :

macOS Sonoma apporte de toutes nouvelles fonctionnalités qui élèvent votre productivité et votre créativité. Découvrez encore plus de façons de personnaliser votre Mac grâce à de superbes économiseurs d'écran et widgets que vous pouvez ajouter à votre bureau. Améliorez votre présence lors des appels vidéo grâce à une nouvelle façon de présenter votre travail qui vous permet de faire partie intégrante de la présentation. Les profils Safari et les applications web vous permettent d'organiser votre navigation de manière inédite. Le mode Jeu améliore vos performances de jeu. Sonoma apporte également des mises à jour importantes pour Messages, Clavier et Accessibilité. Et lorsque vous effectuez une mise à niveau, vous bénéficiez des dernières protections de sécurité et de confidentialité disponibles pour Mac.

Les nouveautés de macOS 14 Sonoma

Économiseurs d'écran

De superbes économiseurs d'écran représentant des lieux du monde entier deviennent de manière transparente le fond d'écran de votre bureau lorsque vous vous connectez.

Paramètres de lecture aléatoire pour faire tourner les économiseurs d'écran par thème, notamment Paysage, Paysage urbain, Sous-marin et Terre.

Widgets

Les widgets peuvent être placés n'importe où sur le bureau et s'adapter à la couleur de votre fond d'écran lorsque vous travaillez dans des applications

Les widgets iPhone peuvent être ajoutés à votre Mac lorsque votre iPhone se trouve à proximité ou sur le même réseau Wi-Fi.

Les widgets interactifs vous permettent d'effectuer des actions directement à partir du widget, telles que l'exécution d'un raccourci, la mise en pause d'un média, etc.

Vidéoconférence

La superposition du présentateur vous place au premier plan lorsque vous partagez votre écran dans FaceTime ou dans des apps de visioconférence tierces (Mac avec silicium Apple).

Réactions superpose des effets 3D comme des cœurs, des ballons, des confettis et plus encore autour de vous dans les appels vidéo et peut être déclenché par des gestes (Mac avec Apple silicon, Continuity Camera avec iPhone 12 et versions ultérieures).

Safari et mots de passe

Les profils permettent de séparer votre navigation pour des sujets comme le travail et la vie privée, en séparant votre historique, vos cookies, vos extensions, vos groupes d'onglets et vos favoris.

Les applications web vous permettent d'utiliser n'importe quel site web comme une application, avec une icône dans le Dock pour un accès plus rapide et une barre d'outils simplifiée pour une navigation plus aisée.

La navigation privée améliorée verrouille vos fenêtres de navigation privée lorsque vous ne les utilisez pas, bloque le chargement des traqueurs connus et supprime le suivi qui vous identifie à partir des URL.

Le partage de mots de passe et de clés d'accès vous permet de partager facilement des comptes avec des contacts de confiance.

Messages

Les Live Stickers se synchronisent d'iOS et d'iPadOS vers macOS, ce qui vous permet d'accéder aux Live Stickers que vous créez sur votre iPhone et votre iPad.

Les filtres de recherche pour les personnes, les mots-clés et les types de contenu tels que les photos ou les liens vous permettent de trouver plus facilement ce que vous recherchez.

Balayez pour répondre dans n'importe quelle bulle iMessage.

Jeux

Le "mode Jeu" donne aux jeux la priorité la plus élevée sur le CPU et le GPU, offrant des taux de trame plus réguliers et une latence plus faible pour les contrôleurs sans fil et les AirPods (Mac avec silicium Apple).

Clavier

L'amélioration de la précision de la correction automatique rend la saisie encore plus facile en tirant parti d'un modèle linguistique plus puissant basé sur les transformateurs.

Le texte prédictif en ligne affiche des prédictions à un ou plusieurs mots que vous pouvez ajouter en appuyant sur la barre d'espace.

L'expérience de dictée améliorée prend en charge l'utilisation conjointe de votre voix et de votre clavier pour saisir et modifier du texte.

AirPods

Adaptive Audio offre un nouveau mode d'écoute qui mélange dynamiquement l'annulation active du bruit et la transparence pour adapter l'expérience de contrôle du bruit en fonction des conditions de votre environnement (AirPods Pro (2e génération) avec le dernier micrologiciel).

Volume personnalisé ajuste le volume de votre média en fonction de votre environnement et de vos préférences d'écoute au fil du temps (AirPods Pro (2e génération) avec le dernier micrologiciel).

Conversation Awareness diminue le volume de vos médias et met en valeur les voix des personnes en face de l'utilisateur, tout en réduisant le bruit de fond (AirPods Pro (2e génération) avec le dernier micrologiciel).

Appuyez sur pour couper et rétablir le son de votre microphone en appuyant sur la tige des AirPods ou sur la couronne numérique des AirPods Max lorsque vous êtes en communication (AirPods (3e génération), AirPods Pro (1re et 2e génération) ou AirPods Max avec le dernier micrologiciel).

La commutation automatique AirPods améliorée détecte désormais Mac jusqu'à 2X plus rapidement (AirPods (2e et 3e génération), AirPods Pro (1re et 2e génération), AirPods Max avec le dernier micrologiciel).

Vie privée

Les avertissements relatifs au contenu sensible peuvent être activés pour éviter que les utilisateurs ne visualisent inopinément des images sensibles dans Messages.

Les protections étendues de Communication Safetv pour les enfants détectent désormais les vidéos contenant de la nudité en plus des photos partagées via Messages et le sélecteur de photos du système.

Les autorisations de partage améliorées vous permettent de choisir les photos à partager et d'ajouter des événements de calendrier sans donner accès à l'ensemble de votre photothèque ou de votre calendrier.

Accessibilité

Live Speech vous permet de taper ce que vous voulez dire et le lit à haute voix lors d'appels FaceTime ou de conversations en personne.

Personal Voice aide les utilisateurs présentant un risque de perte de la parole à créer une voix qui leur ressemble de manière privée et sécurisée grâce à l'apprentissage automatique sur l'appareil.

Les appareils auditifs compatibles avec l'iPhone peuvent être couplés et utilisés avec Mac (MacBook Pro (2021), Mac Studio (2022) et ordinateurs Mac avec puce M2).

Cette version comprend également d'autres fonctionnalités et améliorations :

Le code de vérification unique AutoFill dans Mail vous aide à vous connecter rapidement à des sites dans Safari, sans quitter le navigateur.

Les PDF en ligne et les numérisations de documents dans Notes sont présentés en pleine largeur, ce qui facilite leur visualisation Les listes d'épicerie dans Rappels regroupent automatiquement les éléments connexes dans des sections au fur et à mesure que vous les ajoutez.

La recherche visuelle de recettes vous aide à trouver des plats similaires à partir d'une photo

La recherche visuelle dans les vidéos vous aide à découvrir les objets qui apparaissent dans les images vidéo en pause.

Les animaux domestiques de l'album Personnes de Photos font surface aux animaux individuels comme aux amis ou aux membres de la famille.

Option permettant de dire "Siri" en plus de "Hey Siri" pour une manière plus naturelle d'activer Siri (Mac avec silicium Apple, AirPods Pro (2e génération)).

Le mode hautes performances dans Partage d'écran prend en charge les flux de travail en couleur et améliore la réactivité lors de l'accès à distance à un Mac (Mac avec silicium Apple).

Le partage d'éléments dans Find My permet de partager un AirTag avec un maximum de cinq autres personnes.

L'historique des activités dans Maison affiche un historique récent des événements pour les serrures de porte, les portes de garage, les systèmes de sécurité et les capteurs de contact.

La gestion de la santé de la batterie a été mise à jour sur le MacBook Air 13 pouces avec la puce M2 pour mieux optimiser la santé de la batterie à long terme.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour toutes les régions ou sur tous les appareils Apple.

Pour en savoir plus sur macOS Sonoma, rendez-vous sur la page officielle d'Apple : https://www.apple.com/macos.

Les Mac compatibles Sonoma

Le nouveau système d’exploitation macOS Sonoma est compatible avec les Mac suivants :